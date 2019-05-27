通州武清廊坊三地 今年从九方面推进协同创新

原标题：今年从九方面推进协同创新

由北京市发改委、天津市发改委、河北省发改委主办的第二届通武廊产业协同创新发展恳谈会近日在廊坊举行。会上，通州、武清、廊坊三地共同发布2019年通武廊重点合作事项，涵盖科技创新、文旅交流、交通互联、教育合作、生态环境攻坚、气象灾害预警、医疗卫生共建、北运河生态文化、市场监管协同9个方面，以实现三地的共建、共享和共赢。

北运河生态文化协同。三地共同做好北运河（通武廊段）非遗资源传承保护工作。继续推进北运河生态综合治理及水体协同保护。稳步推进北运河湿地公园建设，发展运河休闲旅游产业。

科技创新协同。成立三地科技企业孵化器联盟和技术转移联盟，推进三地科技孵化器资源共享及人才、知识、技术等创新要素的跨区域流动和无缝对接，实现产学研用合作。

交通互联协同。三地共同推动轨道、公路等工程建设。开通香河县与武清区之间的301路、302路公交线路。武清区拟将武清区至河北屯（北张辛庄）公交线路延伸至香河县刘宋镇中营村。

文旅交流协同。三地文化执法队伍共同开展联合执法检查活动，重点检查书库、图书批发市场、印刷企业及文物、演出市场。年内举办京津冀非遗联展暨第七届廊坊特色文化博览会、通武廊旅游合作联盟宣传推广、“携手通武廊·舞动新时代”广场舞展演等活动。

教育合作协同。建设三地教育合作平台。继续由三地分别承办高中、初中和小学阶段的大型教育论坛活动。积极促进北京财贸职业学校和廊坊北三县4所职业院校在多个方面开展实质性合作。

生态环境攻坚协同。三地在大气污染防治领域同步开展去产能、散煤整治和清洁替代、机动车污染防治、扬尘面源污染综合治理、工业污染深度治理、重污染天气应对等六大攻坚行动。针对跨区域、跨流域的环境污染问题，共同开展联合执法、联合办案，加强区域协作，共同改善区域生态环境质量。

气象灾害预警协同。建立通武廊区域定期天气联防会商机制。利用通武廊气象灾害防御平台实现区域气象站数据、气象预报信息、服务产品共享和汛期气象服务、重大社会活动保障和灾害性天气过程的联防联控。

医疗卫生共建协同。深入推进北京市通州区妇幼保健院与廊坊市妇幼保健中心对接合作。搭建医疗保健信息沟通平台，开展疑难问题远程会诊和预防保健信息沟通。建立双向转诊绿色通道，简化双方转诊患者就诊治疗流程。建立电子健康卡服务平台，实现健康协作。

市场监管协同。探索建立三地食用农产品产销准入规范，共同制定重大活动食品安全保障规范标准，互认食品检验机构出具的检验报告。

(责编：蒋琪、付长超)