交通运输部：ETC用户车辆通行费优惠将不少于5%

原标题：ETC用户车辆通行费优惠将不少于5%

交通运输部近日印发《关于大力推动高速公路ETC发展应用工作的通知》（以下简称《通知》），明确将加大ETC车辆通行优惠力度。从2019年7月1日起，严格落实对ETC用户不少于5％的车辆通行费基本优惠政策，并实现对通行本区域的ETC车辆无差别基本优惠；鼓励各地结合实际，优化完善高速公路差异化收费政策，加大对ETC用户的优惠力度；鼓励发行机构建立ETC用户积分机制，给予ETC客户权益专享、礼品兑换等多种形式优惠。

《通知》提出，全面实施ETC车载装置(OBU)免费安装，并增加安装服务网点。2019年6月起在高速公路服务区和具备条件的高速公路收费站出入口广场，为通行高速公路车辆开展ETC安装服务。按照计划，到2019年底，各省(区、市)汽车ETC安装率达到80％以上，通行高速公路的车辆ETC使用率达到90％以上，高速公路基本实现不停车快捷收费。

根据《通知》要求，将分类推进车辆安装。其中，组织机关事业单位公务用车、国有企业车辆以及救护车、消防车、警车等特种车辆率先安装使用ETC，于2019年7月底前完成。

(责编：蒋琪、付长超)