中国百家经济学重要期刊主编论坛在北京大学举行

论坛现场

人民网北京5月27日电 （记者林露）近日，由北京大学经济学院主办、《经济科学》编辑部承办的“中国百家经济学重要期刊主编论坛”在北大举行。多位高校校长和《中国社会科学》、《经济研究》等129个重点期刊的180名主编和社长出席本次论坛。

北京大学校长郝平在致辞中表示，希望国内经济学期刊不断推出我国经济学理论研究创新成果，开创出一条具有中国风格、中国特色、国际视野、国际水平的经济学学科发展之路，为我国经济学学科发展做出开拓性的贡献。

中国人民大学校长刘伟在致辞中指出，中国经济进入新时代，这就要求中国经济学人和经济学期刊扎根中国问题，运用现代经济学研究方法，助力解决中国经济改革和发展的现实重大问题，并把中国的经济学智慧和方案贡献给世界，为推动中国经济学科的繁荣发展做出新贡献。

北京大学经济学院院长董志勇说，在北京大学经济学院107周年院庆和《经济科学》创刊40周年之际，希望本次论坛的召开能够给经济学领域的专家学者搭建一个百家争鸣、开放合作的平台，让百家经济期刊共同为丰富经济学理论与实践、繁荣国家与社会发展、新时代中国经济社会发展提供强大的思想支撑与理论指导。

北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫指出，改革开放前30年为中国发展奠定了完整的工业体系和雄厚的工业基础；改革开放后40年，中国采用了渐进式改革的策略，发展外向型经济，充分发挥了后发优势和比较优势，取得了经济增长奇迹。

清华大学中国与世界经济研究中心主任、中国经济思想与实践研究院院长李稻葵认为，政府作用的发挥是中国经济发展实践的特色，政府对市场经济机制的有效发挥起到了重要作用。他呼吁，以“政府与市场经济学”分支开辟为契机，更好地总结中国经济发展的实践经验，服务新时代中国经济社会高质量发展。

(责编：朱江、付长超)