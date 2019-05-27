国家统计局：前4月全国规模以上工业企业利润总额18129.4亿元

央视网消息：记者从国家统计局获悉，1—4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额18129.4亿元，同比下降3.4%，降幅与1—3月份大体相当。
1—4月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额5704.3亿元，同比下降9.7%；股份制企业实现利润总额12873.3亿元，下降1.0%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额4455.2亿元，下降8.3%；私营企业实现利润总额4597.1亿元，增长4.1%。
1—4月份，采矿业实现利润总额1732.6亿元，同比下降0.7%；制造业实现利润总额14836.4亿元，下降4.7%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1560.4亿元，增长8.0%。
1—4月份，在41个工业大类行业中，27个行业利润总额同比增加，14个行业减少。主要行业利润情况如下：石油和天然气开采业利润总额同比增长19.7%，专用设备制造业增长17.9%，电气机械和器材制造业增长14.5%，非金属矿物制品业增长12.6%，电力、热力生产和供应业增长12.3%，通用设备制造业增长7.3%，纺织业增长3.7%，石油、煤炭及其他燃料加工业下降50.2%，黑色金属冶炼和压延加工业下降28.1%，汽车制造业下降25.9%，煤炭开采和洗选业下降16.5%，化学原料和化学制品制造业下降16.0%，计算机、通信和其他电子设备制造业下降15.3%，有色金属冶炼和压延加工业下降6.6%，农副食品加工业下降4.9%。
1—4月份，规模以上工业企业实现营业收入32.84万亿元，同比增长5.1%；发生营业成本27.71万亿元，增长5.3%；营业收入利润率为5.52%，同比降低0.48个百分点。
4月末，规模以上工业企业资产总计112.42万亿元，同比增长6.4%；负债合计63.87万亿元，增长5.5%；所有者权益合计48.55万亿元，增长7.6%；资产负债率为56.8%，同比降低0.5个百分点。
4月末，规模以上工业企业应收票据及应收账款16.01万亿元，同比增长1.8%；产成品存货41005.5亿元，增长4.9%。
1—4月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.38元，同比增加0.22元；每百元营业收入中的费用为8.73元，同比增加0.24元。
4月末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为88.7元，同比减少1.1元；人均营业收入为131.1万元，同比增加10.7万元；产成品存货周转天数为17.6天，同比增加0.1天；应收票据及应收账款平均回收期为55.1天，同比增加0.7天。
4月份，规模以上工业企业实现利润总额5153.9亿元，同比下降3.7%，3月份为同比增长13.9%。
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