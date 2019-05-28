工业企业营收利润率持续提高

本报北京5月27日电 （记者陆娅楠）国家统计局5月27日发布的工业企业财务数据显示：1—4月份，全国规模以上工业企业营业收入利润率为5.52%，比一季度提高了0.21个百分点，延续了今年以来利润率稳步提升的势态。

近七成行业利润同比增加。1—4月份，在41个工业大类行业中，27个行业利润同比增加，占66%。新增利润最多的行业主要是：烟草制品业，利润同比增长29.4%；酒、饮料和精制茶制造业，增长18.1%；电气机械和器材制造业，增长14.5%；非金属矿物制品业，增长12.6%；电力、热力生产和供应业，增长12.3%。

本报北京5月27日电 （记者李丽辉）财政部公布的数据显示：前4月，全国国有及国有控股企业主要经济指标继续保持增长态势，从主要行业盈利情况看，房地产、建筑、石油等行业利润增长较快。

1—4月，国有企业营业总收入189023.0亿元，同比增长8.3%；国有企业利润总额11244.7亿元，同比增长12.6%；国有企业税后净利润8319.0亿元，同比增长15.6%，归属于母公司所有者的净利润5176.1亿元。

《 人民日报 》（ 2019年05月28日 01 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)