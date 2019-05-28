工业运行保持在合理区间（锐财经）

日前，国家统计局发布数据显示，2019年4月份规模以上工业增加值同比实际增长5.4%。图为工人在山东省青州市一家规模制造企业总装车间生产线上组装生产轻卡汽车。

王继林摄（人民视觉）

在中美经贸摩擦、美方对中国制造业某些环节打压的背景下，工业经济的表现备受关注。国家统计局近日陆续发布的工业数据显示，1-4月全国规模以上工业增加值同比实际增长6.2%，高于全年工业增长预期目标，市场预期较好。专家指出，中国工业经济抵御外部风险和冲击的能力明显加大，预计今年下半年减税降费等政策红利将逐渐释放，中国工业经济有韧性、有能力保持平稳运行。

整体平稳、稳中有进

今年前4月，中国工业经济尽管受到外部因素一定影响，但总体运行稳定。工信部副部长王志军表示，随着货币信贷、社会融资规模保持合理增长，减税降费政策落地实施，企业的信心得到极大鼓舞，工业经济运行保持了总体平稳、稳中有进的态势，主要指标保持在合理区间，市场预期明显提升，实现了平稳开局。

看工业生产。今年1-4月，工业生产增速比一季度回落0.3个百分点，与2018年全年持平，比上年四季度加快0.5个百分点，工业生产总体稳定，整体仍在合理区间运行。

看主要产品。多数产品实现增长。1-4月份，统计的605种主要工业产品中，有355 种产品产量实现同比增长，占58.7%。其中，城市轨道车辆、起重机、挖掘机、新能源汽车、民用钢制船舶等主要产品保持两位数以上增长。

看发展预期。企业发展信心持续改善。全面实施小微企业普惠性税收减免、大幅放宽小微企业所得税优惠标准并提高增值税起征点，清理拖欠民营企业中小企业账款，政策红利逐步释放。4月PMI（制造业采购经理指数）已连续2个月处于景气扩张区间，企业对未来市场前景总体乐观。

中高端产业势头好

工业运行态势如何，不仅要看整体数据，还要看产业结构、地区结构的变化。中国国际经济交流中心经济研究部副研究员刘向东表示，当前中国工业经济正逐步向中高端产业转型升级，在结构优化的道路上迈出稳健的步伐。

——产业结构加快向中高端、新技术产业靠拢。1-4月份，高技术制造业增加值同比增长8.7%，增速较一季度加快0.9个百分点，高于全部规模以上工业2.5个百分点。其中，电子及通信设备制造业增长10.8%，增速较一季度加快1.4个百分点；航空、航天器及设备制造业增长8.3%，加快0.4个百分点；医药制造业增长7.2%，加快0.7个百分点；计算机及办公设备制造业增长4.7%，加快2个百分点。

——新产品快速增长。1-4月份，具有较高技术含量和较高附加值的工业新产品产量保持快速增长。其中，3D打印设备、移动通信基站设备、新能源汽车、城市轨道车辆、太阳能电池等产品产量增长较快，同比分别增长358.9%、159.4%、41.1%、32.1%和17.1%。

——中部地区保持较快增长。4月份中部地区工业增加值同比增长7.7%，比去年同期加快0.2个百分点，高于整体工业2.3个百分点。其中，湖北、江西、湖南工业增加值增速分别达9.6%、9.5%和8.5%。

王志军表示，下一步将加快培育壮大新动能和优质企业，大力推进关键领域核心技术攻关，实现工业经济平稳运行和制造业高质量发展。

抵御外部冲击有信心

国家统计局数据显示，1-4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额18129.4亿元，同比下降3.4%，降幅与1-3月份大体相当。近七成行业利润同比增加，钢铁、石油加工、石油开采、化工等主要行业利润有所好转。其中，石油开采行业利润同比增长19.7%，增速比1-3月份加快9.4个百分点；钢铁行业利润同比下降28.1%，降幅比1-3月份分别收窄16.4个百分点。

为什么前4月规模以上工业企业利润出现下降？刘向东分析，企业利润与企业销售额有关，4月份同时叠加了外部不确定性因素的增加，难免有所影响。“另外，由于4月1日起实施增值税税率下调，部分工业产品需求在3月份提前释放，增加值环节降低，也导致企业利润呈现下降的趋势。”刘向东说，“但这是短期的波动，不足以构成长期影响。”

刘向东分析，当前部分工业企业面临的外部主要风险是由于订单下滑而造成的销售额下降。为抵御外部风险，下一步应促进内需的消费升级，结合培育内需市场，扩大国际市场，鼓励有竞争力的企业“走出去”，同时减税降费政策持续发力，使企业有信心、有能力加大对研发、创新产品机制的投入，从而提升产品竞争力。

他表示，目前减税降费等政策红利正逐步释放，工业企业抵御外部冲击的能力明显加大，预计今年下半年工业运行将进一步稳定。“中国工业门类齐全、结构较好，持续推进的供给侧结构性改革为工业企业转型升级创造了条件，未来有足够的韧劲和信心保持平稳运行。”刘向东表示。

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