全国人大常委会中小企业促进法执法检查组举行第二次全体会议

本报北京5月27日电 （记者王比学）全国人大常委会中小企业促进法执法检查组27日举行第二次全体会议，研究讨论执法检查报告，总结执法检查阶段性工作。全国人大常委会副委员长陈竺、王东明出席会议并讲话。

会议指出，中小企业是国民经济和社会发展的生力军，是扩大就业、改善民生、促进创业创新的重要力量。这次执法检查突出政治站位，坚持聚焦重点，注重探索创新，取得了阶段性成果。要进一步对标对表党中央决策部署，紧扣法律规定，坚持问题导向，集思广益修改完善报告，继续扎实做好后续工作，圆满完成这次执法检查任务。要进一步加强和改进中小企业促进工作，把国家促进中小企业发展战略落实好、见成效。

执法检查组成员和国务院有关部门负责同志对执法检查报告稿提出了意见建议。

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