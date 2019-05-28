人民时评：新制造，让生产更加智能化

新制造作为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力，正在中国大地掀起创新热潮

数字技术不仅能连接生产与消费，更能从内部改变生产自身的运行方式，在只动数据、不碰生产线的情况下优化生产效率

日前，第二十届大连国际工业博览会开幕，聚焦“智能制造”、关注工业转型升级，成为本届盛会的一大亮点。智能化设备、3D打印技术、工业机器人、现代生物医药……4万平方米的展出面积，集中展示着智能化工业生产的发展潮流。如今，数字化进程正在重塑传统生产链，汇聚成中国新制造的强劲势能。

数字技术正在重新定义生产链条，自动化、数字化和智能化的新制造呼之欲出。在数字化车间，生产链条的各个环节进行积极的交互、协作、感染与赋能，提高生产效率；在智能化生产线上，身穿深蓝色制服的工人与机器人并肩工作，形成了人机协同的共生生态；而通过3D打印这一颠覆性技术，零部件可以按个性化定制的形状打印出来……一家国际媒体曾这样设想第三次工业革命：软件更加智能，机器人更加灵巧，网络服务更加便捷。这样的趋势，正在越来越多的中国工厂中展现出来。

微观层面的创新活力，呼应着宏观层面的统计数据。超过200个数字化车间和智能工厂初步建成，工业机器人产量突破14万台，工业企业数字化研发设计工具普及率增至68%，有分析报告预计今年中国智能制造行业市场规模将突破1.9万亿元……这些数字说明，新制造作为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力，正在中国大地掀起创新热潮。

新制造，能够借助大数据与算法成功实现供给与消费的精准对接，从而实现定制化制造与柔性生产。比如，中华老字号“朱府铜艺”通过消费端数据分析，制造出更适合年轻人偏好的生活化铜雕制品，让传承了5代人的老品牌获得新生；再比如，申洲国际作为一家服装代工企业，得益于大数据等数字技术的赋能，能够对小批量、多批次的市场需求实时响应，实现了高利润、高增长和高市值。通过大数据和云计算分析，可以把线上消费端数据和线下生产端数据打通，运用消费端的大数据逆向优化生产端的产品制造，为制造业转型升级提供新路径。

事实上，数字技术不仅能从外部打通生产与消费，更能从内部改变生产自身的运行方式。比如说，阿里云的工业大脑借助机器学习等技术对数据进行建模，并传授给机器，让机器来帮助解决日常生产环境当中的问题。有这样一个直观的案例：一家太阳能电池片生产企业，把上千个参数传入“工业大脑”，通过人工智能算法，对所有关联参数进行深度学习计算，在生产过程中实时监测和调控变量，最终将最优参数在大规模生产中精准落地，大幅提升了生产的良品率。在光伏、橡胶、能源、通信、钢铁、石化、水泥等传统行业，通过大数据和云计算，可以在只动数据、不碰生产线的情况下优化生产效率。

展望未来，随着5G迈向商用，万物互联将会从愿景变为现实。而当生产过程中的人、设备、产品、物料等产生的即时海量数据能够连接起来，工业互联网平台将逐步搭建起来。在这样的平台，生产车间将变成各个环节合作共生的“有机生命体”，生产线将会像人一样思考。而随着人、机、物以及服务间的边界被打破，随着产品全生命周期的数字化和模型化，生产效率将得到质的飞跃。这正是工业互联网展现的新制造愿景，也是中国“互联网+制造”正在努力的方向。

中国的发展靠的是实体经济，中国的强大还要靠实体经济。在这次科技革命和产业变革中，与世界站在同一个起跑线上的中国，将抓住新工业革命的机会，用新制造推动中国经济的高质量发展。

(责编：蒋琪、付长超)