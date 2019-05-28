乡村振兴，让人才愿来又愿留

让年轻人感觉无论在城市还是乡村，都一样有机会；只有农业、工业、服务业这些行业的区分，而没有地理位置的区别

乡村振兴，关键在人。对于苏北农村来说，农业发展、农村振兴、农民致富，单靠现有农村的人力资源较难实现，还需要引进更多懂农业、懂技术、懂市场的专业人才，来支持农村建设和农业发展。如何做好引才聚才留才的文章，我们需要思考三个问题。

如何让人才愿意来、留下来？“愿意来”的关键在于优化人才的引进条件，“留下来”的重点在于有看得见的发展机会。为了解决乡村人才匮乏问题，沛县大胆探索创新，深化体制机制改革，打造优良营商环境，积极落实对等待遇，撬动社会资金支持人才创新创业，让人才感受到“真心”。定期开展优秀乡村人才评选表彰活动，加强对先进典型的宣传报道，努力营造尊重乡村人才的良好社会氛围，让人才感受到“真情”。更为关键的是，要精准定位乡村人才需求点，细分人才层次和类别，比如有些年轻人愿意回到家乡又担心家乡机会不多，对此就要针对不同地区出台不同方案，让年轻人感觉无论在城市还是乡村，都一样有机会；只有农业、工业、服务业这些行业的区分，而没有城乡的差别。

有些优秀人才愿来却不愿留，如何既让人“不求所有、不求所在”，更让人“但求所用、但求所为”？人才本身具有很强的流动性，难免会受待遇、环境、政策等诸多因素影响，硬性留人肯定留不住人。实施人才战略，需要树立引才引智并重的理念，坚持“不求所有、但求所用”的柔性引进方式；树立人才数量、素质、结构、布局与经济社会协调发展的观念，结合当地实际，挖掘人才开发的潜力。

人才留了下来，融资难、配套弱、孩子上学受影响怎么解决？对于手握技术、项目的人才来说，创业创新面临的最大难题无疑是资金。对此，我们大大降低融资门槛，只要是被认定的人才，就可以申请一定额度的贷款。随着时间的推移，青年人才会面临结婚生子、教育医疗等一系列具体的现实问题，如果后续措施跟不上、配套不健全，很容易导致引进的人才外流。因此要制定产业发展、税收优惠、社会保障、就业创业、医疗补助等政策，不仅为人才搭建大胆干事创业的“平台”，还要为人才夯实安心追梦圆梦的“后台”。

乡村振兴离不开人才这把“金钥匙”。只有抓住人才在工作、生活中面临的痛点施策发力，尊重人才、用好人才，才能让他们愿意来、愿意留，在乡村振兴的广袤天空放飞梦想、实现人生出彩。

（作者为江苏省徐州市沛县县委书记）

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