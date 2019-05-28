人民论坛：中国经济的“压舱石”

国内生产总值增速连续14个季度保持在6.4%—6.8%区间，消费连续5年成为经济增长第一驱动力，数字经济增速已连续3年排名世界第一……一个超10万亿美元的经济体在高质量发展中保持中高速增长，这是世界经济史上绝无仅有的奇迹。

当今世界，正处于百年未有之大变局，贸易保护主义重新抬头，“笼罩着世界经济的乌云正变得越来越重”。然而，尽管风云变幻、洋流涌动，但中国经济巨轮劈波斩浪、行稳致远，成为引领世界经济走出阴霾、推动经济全球化继续前行的希望之光。正所谓“任凭风浪起，稳坐钓鱼船”，中国经济之所以能表现出超预期的稳健，主要得益于超稳固的“压舱石”。

比如，工业筋骨更壮。在海底放一台“3D打印机”水下铺“路”，这不是科幻电影特效，而是由我国自主研发、在江苏南通下水的自升式碎石铺设整平船“一航津平2”的真实工作场景。工业是实体经济的重要组成部分，工业筋骨壮则经济筋骨强。今年一季度不仅工业增加值增速加快，工业对经济增长的贡献率也比上季度提高2.5个百分点。新技术、新产业孕育新动能，3D打印设备、石墨烯、新能源汽车等技术含量和附加值较高的工业新产品产量快速增长，见证中国经济在高质量发展的新航程中动力十足。

又如，农业势头更好。农业发展得好不好，直接关乎能不能真正“把饭碗端在自己手里”。当前，我国第一产业产值占GDP的比例已下降到不足8%，但农业仍是广大农民安居乐业、增收致富的固本产业。今年第一季度，第一产业增加值、农村居民人均可支配收入延续“双增长”。从“互联网+农业”到绿色农业，从更加重视“质量安全”到不断优化从田间到餐桌的供应链，我国已经迈入依靠科技创新推进农业农村现代化的发展阶段。农业稳中有进、量质并举，从一个侧面深刻表明我国农业农村好形势正得到巩固发展，“三农”压舱石作用正得到更好发挥，为有效应对各种风险挑战赢得主动，为全国发展大局厚植了坚实基础。

再如，消费块头更大、外贸结构更优。国内消费火热到什么程度，“五一”小长假的特写镜头是个很好说明：3467万人次走进电影院，1.95亿人次出行旅游，平均每天有9266趟列车飞驰、1.6万架航班起落。消费强则经济内生动力强，国内市场的确定性，让中国经济在应对外部环境不确定性时更加淡定从容。与此同时，外贸稳、外资稳的态势没有改变。今年前4个月我国货物贸易进出口总值比去年同期增长4.3%，一季度中国实际使用外资额同比增长6.5%，进出口商品结构进一步优化，外资用实际行动对中国经济投出“信任票”。

最强大的压舱石，在于党中央的坚强领导、科学决策。英国《金融时报》援引摩根大通观点说：“最近的数据表明，（中国）政府稳定经济的政策正在起效。”从宏观看，我国宏观调控“工具箱”储备多，政策组合拳打法灵活，日臻成熟稳健，效果愈发显著。发挥好党中央对经济工作的集中统一领导作用，有制度优势“压舱”，中国经济便不怕风吹浪打。

“事莫明于有效，论莫定于有证”。中国始终是世界经济的稳定之锚、增长之源，并以实际行动传递出全面深化改革、全面扩大开放和推进自由贸易的积极信息。只要我们抓住机遇，积极作为，乘势而上，必将书写逐梦复兴的更美诗篇。（林丽鹂）

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