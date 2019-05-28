2345网址导航回应“浏览器主页劫持”

“浏览器主页被2345劫持怎么解决？”“如何解决浏览器被2345主页劫持的问题？”……在网民吐槽中，2345网址导航被频频点名。

网上资料显示，2345网址导航（www.2345.com）始建于2005年6月，是A股上市公司“二三四五网络控股集团”旗下网站。

针对网民的吐槽，记者先以用户名义，向2345的客服询问。打开2345.com，翻到页面底端，有一行小字“联系我们”。拨通客服电话后，记者反映了“浏览器主页被2345网址导航界面劫持”的问题。客服回复：可通过添加QQ好友，进一步沟通，帮助您修改回主页。记者告知客服自己的QQ号码，但此后再也没收到任何“好友添加”通知。

随后，记者又拨打“联系我们”界面的“媒体联系（新闻发言人）”的电话，但一直无法接通。记者再次拨打客服，亮明身份，表达了自己的采访意愿，终于得到两个“媒体联系”电话。拨通电话后，对方希望添加微信。添加微信后，对方发来名片，其职务为“二三四五网络控股集团品牌公关部”的“品牌公关总监”。

这位“公关总监”称：“对具体业务无法精准回复，需要跟业务部门核实后再反馈”，让记者发采访提纲到其邮箱。以下是这位“品牌公关总监”发给记者的回复——

问：针对网友提出的浏览器主页被“2345网站”劫持，贵公司怎么看？

答：2345官方绝对不会劫持用户浏览器主页。但某些推广渠道为了赚取利益，违规推广，甚至劫持用户主页。我们坚决打击流氓推广渠道，禁止劫持、不能卸载、无提示安装软件等恶意推广行为，不允许这些推广渠道靠损伤2345的品牌来赚取推广费用。如果发现这种行为，一经核实，立即查封该推广渠道，严重者还要追究其责任，要对2345进行赔偿！

问：如果劫持情况属实，请问贵公司有哪些回应，下一步有哪些计划？

答：如果发现这种行为，一经核实，我们会采取以下3点措施：立即联系用户，帮助用户解决主页被劫持问题；立即查封该推广渠道，并停止与该渠道的合作；情节严重的，会追究其法律责任。希望发现劫持立即举报，电话4000002345。

问：2345从来不知道自己劫持过他人的浏览器主页吗？

答：我们收到过这些投诉，我们也一直在竭力解决这些问题。2345一直坚决打击恶意劫持用户主页的行为，并且也有主动的监控措施。一旦发现恶意劫持的渠道，我们会立即帮助用户解决问题并停止与该推广渠道的合作，发现一起，查处一起，绝不姑息。

问：你们对于推广渠道侵占他人主页的事情，一无所知吗？

答：知道有这样的现象存在。对于这些恶意推广行为，2345官方是坚决予以打击的。

另外，我们的渠道有几十万，虽然我们有相关的监控措施，但是只有当一些渠道违规推广后，我们才能监控到，时间上有滞后性。特别是一些流量很小的渠道，滞后性会更大。

问：你们有没有接到用户投诉，说“主页被2345劫持了”？你们是如何应对的？

答：有接到过用户的投诉。我们在接到投诉的第一时间安排客服人员联系用户，帮助用户解决主页被劫持的问题，同时定位推广渠道的恶意推广行为。一旦经过核实，立即对该推广渠道进行查封，追究损伤2345品牌的责任。

问：针对网友投诉2345，贵公司怎么看？

答：2345官方不会做劫持用户浏览器主页的行为，对这些恶意推广行为一直以来秉承的都是明确禁止、坚决打击的态度。

同时，2345也是主页被劫持的受害者之一，不少2345用户的主页被劫持成其他网站，给用户带来了非常不好的用户体验，也损伤了2345品牌价值。

问：你们大概收到多少个“2345侵占他人浏览器主页”的投诉？

答：总共多少个我们这边没有清晰的数据，一般来说平均每周我们会收到1到2个这类投诉。

问：你们有没有处罚恶意推广的例子？

答：有过一个对违规推广的渠道进行处罚的例子。

曾经有段时间有不少用户反馈“浏览器主页被劫持，自己设置的主页没过多长时间就会改成其他网址”，我们的客服人员接到用户反馈后，安排了技术人员远程查看用户现场。结果技术人员研究发现，是该用户电脑上有一个第三方劫持程序在劫持用户浏览器主页，劫持的网址都一样，是同一个网站。技术人员通过技术手段帮用户远程处理了劫持问题，恢复了用户主页。

同时，我们通过对推广渠道分析，发现都是由一个推广渠道推广出去的，是这个渠道方面在做恶意劫持行为。我们对该渠道先警告，后查封，将该渠道拉入违规推广渠道黑名单，终止和该渠道的合作。

问：你们帮助解决的，是“浏览器主页被2345劫持”吧？

答：应该说用户被“2345渠道商劫持”后，我们帮助用户解决问题。

(责编：蒋琪、付长超)