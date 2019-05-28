三大运营商推出系列提速降费新举措

近日，中国电信、中国移动、中国联通等3家基础电信运营企业陆续推出一系列惠民惠企新举措，积极响应落实国家网络提速降费政策，确保实实在在降费、让广大用户明明白白消费。

据了解，中国电信方面推出全面下调套外流量价格、更加优惠的“达量放心用流量包”、港澳台方向优惠流量包等举措解决用户在大流量和跨区域使用流量上的后顾之忧，其中套外流量资费降幅最高达到90%，确保用户敢用、放心用。针对中小企业，今年5月，中国电信全面下调互联网专线标准资费15%，同步启动中小企业“提速惠企”活动，为中小企业免费提速。为规范套餐使用，主动以短信形式向用户告知套餐消费情况，保障用户消费透明度。

中国移动方面，先后推出“查网龄送流量”活动、“畅享系列”套餐和“语音翻番”等优惠活动。其中，今年5月1日面向全网推出的“查网龄送流量”活动，截至目前参与用户数已达到1.2亿。据悉，下一步中国移动将在此基础上，陆续推出查网龄送权益、送积分等系列活动，并结合网龄开展5G先锋客户招募。针对用户普遍反映的增值业务退订难问题，中国移动开通了“0000”统一查询和退订服务，根据查询结果，用户可方便快捷地退订一项或多项已订购业务。

为满足广大用户节假日期间流量使用需求，中国联通进一步降低流量价格。自2019年1月起，中国联通推出20元14G特惠假日流量包，包内流量单价降至1.43元/G，同时，大幅下调港澳台地区数据漫游资费。自2019年6月1日起，中国联通将调整港澳台地区漫游流量费，大幅提升每日25元封顶高速流量。自5月17日，中国联通消费者权益保护热线10015正式开启，重点解决联通客户在消费过程中发生的各类权益争议问题。（记者韩鑫）

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