七部门合力推进邮政业服务乡村振兴 三年后村村都能通快递

收快递、寄快递，这已是不少人生活中习以为常的事。但在中国农村，仍有约3/4的村没有农村电商配送站点，不少农民还未享受到寄递服务。

为提升邮政业服务“三农”能力，日前，国家邮政局等七部门联合出台《关于推进邮政业服务乡村振兴的意见》。《意见》提出，到2022年，邮政服务乡乡有局所、建制村直通邮，快递服务乡乡有网点、村村通快递，实现建制村电商寄递配送全覆盖。

加大投资支持力度

国家邮政局政策法规司司长金京华介绍，《意见》既对现有的邮政业服务“三农”政策进行了集成、延续和发展，更着力突出新形势下的政策创新。例如，为了综合破解74.9%的村没有农村电商配送站点这个突出问题，从加强邮政基础设施建设的角度出发，《意见》提出，要推动将县域邮政业发展内容纳入地方国民经济和社会发展规划，将村邮站纳入乡村公共基础设施，强化电子商务、便民服务、收寄投递、自提服务等功能。

“农产品冷链物流能力不足和农村地区工业品流通效率低是制约邮政业进一步发挥双向流通渠道作用的关键因素。”金京华说，为了提升冷链服务能力和农村投递效率，《意见》提出，支持企业建立覆盖农产品生产、加工、运输、储存、销售等环节的全程冷链快递物流体系；支持有条件的乡村布局建设无人机起降场地，打造无人机农村投递示范区。

为保障农村邮政业基础设施建设、冷链服务能力提升等任务顺利推进，《意见》明确，中央基建投资要对农村和西部地区公益性、基础性快递基础设施建设给予支持；各地乡村振兴专项资金，要对农产品寄递物流网络、现代化冷链寄递设施以及村级电商配送站点等建设给予支持。

带动农民持续增收

金京华指出，农产品寄递是邮政业未来发展的一片蓝海，潜力巨大，必须注重加强源头治理，推动农产品寄递包装绿色化、减量化和可循环。《意见》提出，鼓励有条件的地方结合实际研究建立农产品绿色包装补贴机制；支持社会资本探索设立快递绿色包装产业发展基金，促进农产品绿色包装研发、生产和推广使用。

在便民服务方面，金京华介绍，现在农村互联网基本普及，正在积极推广应用“互联网+服务”，邮政具有遍布农村的网点优势，可以作为公共平台衔接线上线下服务。目前各地已涌现出警邮合作、税邮合作等许多成功案例。在总结已有经验基础上，《意见》提出，要深入参与“互联网+政务服务”，依托县乡邮政网点打造“一门式办理”“一站式服务”的政务代理综合服务平台。

金京华认为，有74%的邮政局所地处农村地区，在打造综合服务平台、参与完善乡村便民服务体系方面具有独特优势。

“依托县乡邮政网点打造政务代理综合服务平台，有利于提高邮政网络资源利用效率，让农民群众办事少跑腿，激发农村创新创业活力。”金京华说。

金京华表示：“乡村振兴，产业兴旺是重点，农民致富是关键。许多农产品通过邮政寄递渠道，既丰富了农产品市场、方便了城市居民生活，也使很多乡亲尝到了致富的甜头。”

国家邮政局2016年启动快递服务现代农业示范工作，截至2018年，已培育出20个年业务量超千万件、16个年业务量超500万件的“快递+”项目。

《意见》在夯实农村快递物流体系、促进专业化规模化发展、延长农产品产业链、发挥邮政网络优势等方面提出了多项具体措施：实施农产品冷链建设工程，建设现代化农产品冷链快递物流集散中心；实施“一地一品”示范工程，推广“寄递+电商+农特产品+农户”模式；加强农商互联，开展农产品分等分级，发布农特产品寄递服务标准；合理布局主题邮局，销售手工艺品和农特产品；加强农民快递职业技能培训，培育当地电商快递致富带头人；在贫困地区优先加强邮政网点、危旧局所改造，推进邮政企业农村电商O2O 平台建设，助力贫困地区农特产品上行。

“这些举措的落地，将促进农产品流通方式转型，有效破解销售难问题，提高农产品附加值，带动农民持续增收，更好地发挥产业兴农作用，增强广大农民的获得感和幸福感。”金京华表示。

(责编：蒋琪、付长超)