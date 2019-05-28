服务贸易，分量越来越重

●据测算，未来15年，中国将进口10万亿美元的服务。可以预见的是，中国服务贸易的开放和发展，不仅给中国经济高质量发展增添新动能，也将给世界带来巨大发展机遇

说起贸易，人们通常会想到货物进出口。近年来，随着全球经济向服务业倾斜特别是中国经济结构调整，服务贸易无论对世界还是对中国，都变得越来越重要。5月28日到6月1日，“2019年中国国际服务贸易交易会”（又称“京交会”）在北京举行，就是中国服务业扩大开放的生动案例。

服务贸易的内涵和形态决定了其重要性。按照世贸组织《服务贸易总协定》，服务贸易包含商务服务、分销服务、金融服务、运输服务、通信服务、教育服务、健康服务、文化娱乐服务、建筑服务、环境服务、旅游服务及其它服务共12个大的部门，细分至150多个分部门。服务可以通过跨境交付、境外消费、商业存在和自然人移动等多种途径进行贸易。

发展服务业，不仅可以为服务出口提供强大的产业基础，创造无数的就业岗位（例如美国服务业就业占86%）。由于服务业附加值普遍高于第一产业和第二产业，发展服务贸易可以在全球价值链体系中赢得更高附加值。而且，随着信息技术快速发展特别是万物互联时代的到来，现代服务业正在更加广泛、更加深刻地融入农业、矿业、制造业，成为影响传统产业发展乃至社会管理进步的新引擎。当今世界，服务贸易是产业进步的标志，是国际竞争力的标志。

中国是排名世界第二的服务贸易大国，但经济社会发展对服务业和服务贸易依然展现出强烈需求。服务业产值之比低于全球平均水平，与工农业生产相关的生产性服务业特别是研发设计服务发展依然滞后，在一定程度上影响中国制造业的质量水平。因此，中央要求“推动先进制造业和现代服务业深度融合，坚定不移建设制造强国”，推动制造业高质量发展。与此同时，涉及居民生活的服务业尚不能满足人民过上美好生活的新需求，特别是当温饱问题解决之后，关乎人们健康、娱乐、教育、旅游的服务需求呈爆发式增长，导致服务进口大幅增长。

中国服务贸易逆差巨大，过去20多年来逆差持续增长，抵消了大部分的货物贸易顺差，甚至会影响中国国际收支平衡。因此，扩大就业，防范外部风险，实现高质量发展，都需要大力发展服务业，扩大服务业双向开放，大力促进服务出口。

“京交会”搭建了世界服务贸易开放发展的舞台。

顺应国际产业分工体系和价值链体系深刻变化的趋势，为满足国内经济社会高质量发展的需要，中国持续推进服务业对外开放。据测算，未来15年，中国将进口10万亿美元的服务。今年的京交会与往届相比，国际化水平更高，规模更大，进一步彰显了中国服务业扩大对外开放的决心。

可以预见的是，中国服务贸易的开放和发展，不仅给中国经济高质量发展增添新动能，也将给世界带来巨大发展机遇。未来，中国不仅将进口更多的服务，而且国内外投资者在华投资的商机增加，大学生就业创业更加活跃，虚拟现实技术、大数据、人工智能和工业互联网等现代服务业将更加深度融合到传统产业，显著提高制造业水平，生活服务业则在更大程度上满足居民物质和精神生活需要。

（作者为中国服务外包研究中心副主任）

(责编：蒋琪、付长超)