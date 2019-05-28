鼓励干部为企业排忧解难

厦门开展影响营商环境问题排查，市纪检监察机关会同相关部门走访17家企业，梳理收集各类问题线索14条；昆明对破坏营商环境问题一案双查，发现不担当、不作为、冷硬横推等问题1206个，追责问责728人；陕西省纪委通报13起破坏营商环境问题案例……今年以来，针对损害营商环境问题，各地重拳出击，加大整治力度。

习近平总书记在民营企业座谈会上强调，各级党委和政府要把构建亲清新型政商关系的要求落到实处，把支持民营企业发展作为一项重要任务。近段时间以来，各地将营商环境作为纪检监察机关监督执纪和作风建设的重点。

党的十八大以来，党中央高压反腐，成效明显，其实也是对营商环境的净化。翻看落马官员的案件通报，利用职务便利为企业经营提供帮助、谋取私利、搞权钱交易的案例不在少数。无论是主动索要，还是甘于被“围猎”，最终都转化为企业谋取“特殊利益”的不正当竞争，破坏了公平市场环境。

除了贪污腐败，当下损害营商环境的还有种种“隐形门”。“玻璃门”挡投资于无形；“弹簧门”强推客商出局；“旋转门”让企业晕头转向……有的干部在水电气暖、银行借贷、审批关联中介等与企业相关的服务中，搞垄断服务、捆绑服务、指定服务，或以各种理由拖延服务时限；有的滥用行政处罚自由裁量权，选择性执法、无法定依据执法，以罚代管、重罚轻管；有的违规收取涉企会费、培训费、服务费，违规验收……种种行为，或是违规，或是违纪，都给企业生产经营带来了负面影响，损害了当地营商环境。

分析个中原因，很大程度上是有些干部心里没有摆正用权的天平。有的干部总想用手中权力占点小便宜，打打擦边球；有的则爱刷“存在感”，享受手中权力带来的“体面”；还有的因循守旧，不想也不敢触动既得利益，自己顺势而为……一边是责任，一边是私利与权力的捆绑，天平最终失去了平衡。

值得注意的是，随着全面从严治党的深入推进，个别地方干部“吃拿卡要”少了，给企业吃“软钉子”的问题依然存在：漠视企业和群众诉求，消极应付、推诿扯皮，被群众戏谑为“门好进、脸好看、事难办”。如此不担当不作为，看似“洁身自好”，实则没做到履职尽责，形式主义、官僚主义随之滋生。

面对企业，干部洁身自好只是最低要求，担当作为才是责任所系，尤其是在当前，民营企业所遇到的困难和问题仍不少，干部不仅要守住廉洁底线，更应主动为企业排忧解难。干部同企业家打交道要守住底线、把好分寸，并不意味着干部可以对企业家的正当要求置若罔闻，对企业的合法权益不予保护，而是要积极主动为企业服务。

时下，有的地方在鼓励干部为企业排忧解难上作了不少探索，比如有的地方实行领导干部联系结对制度，组织领导干部与新生代企业家结对子，加强引导、搞好服务。这样的做法，值得鼓励。

进一步说，主动为企业排忧解难应纳入干部考察范畴，对乱作为或不作为损害营商环境者，则应严肃追责问责，鞭策干部积极作为、靠前服务，构建亲清新型政商关系，支持企业改革创新、做优做强。

《 人民日报 》（ 2019年05月28日 19 版）

(责编：赵爽、付长超)