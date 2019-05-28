人民日报钟声：“美国例外”是有害的文明优越论

美国一些政客在国际事务中惯于使用双重标准、动辄搞所谓的“美国例外”。一句话，在这些人眼中，美国理所应当永远居于规则之上，规则的尺子是用来量别人的，和美国人自己毫无关系。

一段时间以来，美国一些政客手握双重标准，在贸易、债务、规则、人权等领域大放厥词，暴露出混乱的逻辑和倨傲的姿态。比如，在世界贸易组织规则问题上，众所周知美国才是迄今为止最大的“不守规矩者”，然而美国一些政客却颠倒黑白，指责中国破坏世贸规则。又如，在全球气候变化问题上，明明是美方拒绝在共同文本中提及“气候变化”，导致北极理事会部长级会议20多年来第一次未能发表联合声明，但美国国务卿蓬佩奥却指鹿为马，称中俄两国可能对北极造成生态破坏的威胁。凡此种种，无不暴露出美国“高于规则”的虚妄幻觉、予取予求的蛮横心态。

“美国例外”的本质，是一种文明优越论，即美国与其他任何国家都不一样，“注定是伟大的”并且“必将领导世界”。比如，在拉美事务上，美国长期视之为自家“后院”，炮制臭名昭著的“门罗主义”，动辄施压、威胁甚至颠覆别国政权，导致拉美地区不得安宁。又如，美国向一些国家输出所谓民主，结果带来了社会分裂、族群对立，已是人尽皆知。历史证明，这一观念不仅是虚妄的，也是极其有害的。

美国一些政客之所以有恃无恐，明目张胆大搞“美国例外”，归根结底在于深埋心中的霸权思维作祟。他们费尽心机编织各种谎言、找寻各种借口，实质上是打压别国正当发展权益，是以政治手段肆意干扰经济活动的霸凌主义行径。蓬佩奥以危害国家安全为由四处游说，威逼利诱各国政府拒绝同华为公司合作，恰是对美国标榜的市场规则、国际贸易准则的肆意践踏。对此，英国《卫报》文章切中要害地指出，蓬佩奥属于冷战时期的一代人，在当今世界依然沉迷于对“美国例外”和美国霸权的迷思。

再高明的魔术，也有被拆穿的时候，更何况是这些美国政客漏洞百出的言行。他们双重标准的所作所为，早已为国际社会所洞悉，常常沦为笑柄。比如，针对美国副总统彭斯假惺惺提醒他国“勿轻易掉入中国的‘债务陷阱’”，巴基斯坦国民议会财政、税收和经济事务常务委员会主席阿萨德·奥马尔直言：“当他们自己投资时，称这是出于贸易目的。当中国投资时，他们就描述成奴役小国的阴谋。这是虚伪的双重标准！”“美国在对别人提要求时，自己也需遵守规则。”华盛顿的诸多做法让美国前财长雅各布·卢不得不给出这样的提醒。

在相互联系日益紧密的地球村，世界各国比历史上任何时候都需要增强规则意识，在通力合作中共同应对人类社会面临的风险和挑战。美国一些政客无权以牺牲别国正当利益为代价来维护自身优势地位，更不可能靠缺少道义的鲁莽之举“再次伟大”。奉行双重标准、搞所谓的“美国例外”，就是蓄意破坏国际规则，严重冲击国际关系体系的稳定。正如美国哥伦比亚大学经济学教授杰弗里·萨克斯所说，在各国利益密切交融、命运息息相关之时，“美国例外”的论调很可能让美国变成“21世纪的无赖国家”。世人心中自有一杆秤。不管是谁，违反国际公认的规则和标准胡来，到头来只能是偷鸡不成反蚀把米。

《 人民日报 》（ 2019年05月28日 03 版）

(责编：赵爽、付长超)