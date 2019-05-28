塞阿拉州拥有573公里海岸线，海上风力发电潜力巨大。CPFL新能源公司着力发展风能、太阳能、水能等可再生能源，并通过社会公益项目“思源”帮助当地人改善生活。中国驻累西腓总领事严宇清对记者表示，中国近年来在新能源领域取得显著成就。巴西自然资源丰富，新能源开发潜力巨大，在共建“一带一路”框架下，两国的相关合作将更加深入。 距巴西东北部塞阿拉州首府福塔莱萨200多公里外的伊塔雷马市郊，坐落着中国国家电网旗下的圣保罗电力电灯公司（CPFL）新能源公司（简称CPFL新能源公司）香石风场。

最大程度保护当地自然和人文环境

巴西是拥有优质风能和太阳能资源的国家之一，平均风力系数和日照时间分别是中国的2倍和1.5倍，但这两个领域的开发才刚刚起步。CPFL新能源公司目前共建有风电、小水电、生物质和光伏电站94个，分布在巴西58个地市。其中，该公司在塞阿拉州有12个风电场，总装机容量为42.7万千瓦。据香石风场项目总监伊戈·桑托斯介绍，目前，香石风场一、二期工程沿海岸线共安装风机组23台，创造直接和间接工作岗位1200个，为当地12万居民提供能源保障。

桑托斯表示，香石风场虽然具备良好的自然条件，但建设时却面临多重挑战。沿海地区盐雾和空气湿度大、设备易腐蚀，为此香石风场大力提高电气设备防护等级，采用地下电缆以增强发电并网可靠性。自投入运行以来，香石风场发电并网可靠性始终高于合同中所承诺的97%。

香石风场所在区域是塞阿拉州的永久保护区，其开发受到当地监管部门严格控制。“为了尽可能不影响当地居民生活，公司额外修建了10多公里通往风场的道路，绕开当地居民区，最大程度保护当地自然和人文环境。”桑托斯说。

国家电网巴西CPFL新能源公司董事、副首席执行官黄富涛告诉记者，为了在保证正常发电效率的同时保护环境，公司开发团队耗时4年，先后五易方案，创造了巴西新能源项目开发方案修改次数之最。

新能源的大市场为中巴企业合作提供了巨大机遇。国家电网巴西CPFL董事长文博告诉记者，该公司是巴西最大的私营电力企业，旗下控股的CPFL新能源公司是巴西最大的新能源发电公司。去年，CPFL新能源公司中标巴西南部谢罗宾水电项目和北部加美莱拉风电项目，带动了中国大型建设和风电整机企业参与投标，进一步推动中巴共建“一带一路”。“未来，公司将继续大力发展太阳能发电项目，将太阳能电力产能比例提升至公司总产能的20%。公司也将继续发挥优势，助力巴西新能源电力发展，造福当地人民。”文博说。

社会公益项目“思源”早已深入人心

记者抵达风场时已过了午饭时间，不过，刚一坐下，安娜一家立刻端来了香气四溢的木薯饼和玉米蛋糕。“快尝一尝我们做的点心，这是香石地区最香的点心！”安娜笑着说。

“现在，安娜一家是当地的名人了！”桑托斯感叹道。得益于CPFL新能源公司“思源”项目开设的烹饪课程，安娜开了自己的餐馆。听说公司团队和记者要来，她和家人一早就备好食材，准备露一手。“自香石风场开工建设以来，我们家一直为风场职工提供餐饮。我们的生活水平有了很大提高，收入翻了三倍，也有了自己的小汽车。”安娜说。

香石风场旁边的一个社区建有“木薯粉之家”，通过“思源”项目，与当地民众共同商议，为小微企业提供帮助。“木薯粉之家”负责人马西利奥表示，中国公司为“木薯粉之家”提供技术、卫生和管理培训，并赠送了自动化设备，“我们现在生产的木薯粉更白、更纯，味道也更美味了”。

CPFL新能源公司社会发展项目主管卢西安诺告诉记者，该公司为“思源”项目累计投资超过300万雷亚尔（1雷亚尔约合1.72元人民币），重点帮助当地民众提高生产力水平、节约水资源以及关心下一代，受益居民超过4000人。

“关心下一代，我们真正是从娃娃抓起。”CPFL新能源公司公共关系项目主管若西说。由于印第安孕妇的生产习惯不同，一般医院很难提供有针对性的医疗环境和生产条件。“思源”项目专门帮助印第安人建起了妇产医院——伊塔雷马综合医院。

“我的小宝宝今年1月就出生在这里。”当地印第安居民阿娜利亚告诉记者，“这里有专门为新生儿准备的光照仪，医护人员还教会了我正确的母乳喂养方式，我和孩子得到了最周到的照顾。”

采访结束时已是晚霞满天。风场外，孩子们在空地上嬉戏玩耍。附近椰林中耸立的风车发出呼呼声，像是在为孩子们的欢声笑语伴奏。“大风车吱呀吱哟哟地转，这里的风景呀真好看。天好看，地好看，还有一起快乐的小伙伴。”一首伴随中国80后成长的歌曲，在地球遥远的另一端变成了现实。一位陪着孩子玩耍的父亲挥手向记者告别：“感谢中国朋友改变了我们的生活！”（李晓骁 陈效卫）

（本报巴西福塔莱萨电）

《 人民日报 》（ 2019年05月28日 03 版）

(责编：赵爽、付长超)