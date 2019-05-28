原标题：国家发改委：探索金融服务双创新模式

国家发展改革委27日称，创新创业创造已经成为推动经济转型升级的重要力量和促进就业的重要支撑。下一步，将探索金融服务创新创业的“新模式”。鼓励“双创”示范基地着眼化解企业融资难融资贵问题，依托市场机制，优化政策环境和服务，不断探索创新融资方式，拓展融资渠道，为创新创业提供高水平金融服务支持。

国家发展改革委高技术司有关负责人表示，在各级政府和全社会的共同努力下，我国创新创业创造生态环境日益优化，市场主体活力不断增强，创新创业成果大量涌现，创业带动就业活力不断显现，创新创业创造已经成为推动经济转型升级的重要力量和促进就业的重要支撑。一是创新创业环境日益优化，二是创业带动就业活力不断显现，三是创新创业科技含量更加凸显，四是创新创业平台不断健全，五是以创业投资为代表的创业资本投入不断强化，六是创新创业氛围日益浓厚。（钟源）

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