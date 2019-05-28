国家发改委：探索金融服务双创新模式

国家发展改革委27日称，创新创业创造已经成为推动经济转型升级的重要力量和促进就业的重要支撑。下一步，将探索金融服务创新创业的“新模式”。鼓励“双创”示范基地着眼化解企业融资难融资贵问题，依托市场机制，优化政策环境和服务，不断探索创新融资方式，拓展融资渠道，为创新创业提供高水平金融服务支持。
国家发展改革委高技术司有关负责人表示，在各级政府和全社会的共同努力下，我国创新创业创造生态环境日益优化，市场主体活力不断增强，创新创业成果大量涌现，创业带动就业活力不断显现，创新创业创造已经成为推动经济转型升级的重要力量和促进就业的重要支撑。一是创新创业环境日益优化，二是创业带动就业活力不断显现，三是创新创业科技含量更加凸显，四是创新创业平台不断健全，五是以创业投资为代表的创业资本投入不断强化，六是创新创业氛围日益浓厚。（钟源）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】