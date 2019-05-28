原标题：海南未经批准不得新建乡村民宿

海南省住建厅等六部门近期印发的《海南省乡村民宿管理办法》和《海南省促进乡村民宿发展实施方案》规定，海南未经批准不得新建乡村民宿，严禁变相发展房地产。

相关规定对民宿开办要求、开办流程、经营规范、监督管理等进行规范，明确要求新建乡村民宿必须坚持逢建必报，严禁以开办乡村民宿名义变相发展房地产。

据此，海南省对开办乡村民宿要求具有合法土地和房屋使用证明、合法的房屋租赁合同，鼓励签订10年以上长租合同，租约到期后承租人有优先续租权，市县乡村民宿管理综合协调部门对签约签订满20年租约的规范合同文本实行编号备案管理，并监督合同执行。

根据规定，海南省乡村民宿的经营规模原则上应符合如下规定：经营用单栋民宿客房数量应当在14间以内，单栋床位数应当在30床以内，客房净面积原则上不少于8平方米（不包含洗手间），主体建筑应符合所在地规划控高和风貌管控要求，且单栋建筑面积不得超过800平方米。

据介绍，海南2019年将建设不少于80家特色乡村民宿、创建3个特色乡村民宿集群，2020年将建设不少于200家特色乡村民宿、创建4个特色乡村民宿集群，2021年将建设不少于200家特色乡村民宿、创建5个特色乡村民宿集群。（王存福）

(责编：朱江、付长超)