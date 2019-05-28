原标题：5G时代 移动互联网生活的“变”与“不变”

工信部信息通信发展司司长闻库21日表示，我国5G产品日渐成熟，系统、芯片、终端等环节已基本达到商用的水平，将继续推动技术成熟和应用发展。

从4G到5G，公众的移动互联网生活将发生哪些变化？近日，记者就此采访了权威专家和业界人士。

升级：网络世界从“二维”到“三维”

导航将不仅提示哪条路堵，还将提示第几条车道堵；观看购衣直播，可以拉近看到衣服有没有拉丝起球；在社交平台上，与亲友360度视频交流……

进入5G时代，网络世界将从“二维”升级到“三维”。

据业内预测，5G将会推动AR和VR的快速发展。

“在线教育引入AR、VR，可以让学员仿佛置身于真实场景中，比如通过询问、结算等场景，学习英文购物。”在线教育平台51talk技术联合创始人贾彩建说。

腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾也曾公开表示，应该认真考虑开发VR版微信。

与此同时，现实世界与网络世界的对接更精准。

“高德高精地图的精度将达到厘米级。”高德地图高精地图业务负责人徐强说，高精地图将不仅提示哪条路堵，还将提示第几条车道堵，区分是行驶在主路上还是在辅路上等，5G将为自动驾驶技术进步创造更好条件，高精地图会助力自动驾驶技术加快落地。

5G时代，网络内容将进入细节时代。在电商领域，淘宝正不断试验5G直播，通过高清4K画面，消费者可即时清楚了解衣服有没有拉丝起球、水果是否新鲜等，减少消费误判。

更多垂直细分领域的互联网赋能，会在5G时代实现。比如无人机应用，目前无人机更多应用在摄影领域，5G将推动其在农业、消防等方面应用，比如通过App远程控制，获取4K乃至8K高清视频和图片，帮助发现火灾现场的着火点等。

不仅如此，更多消费痛点得到解决。

手机存储空间不够、智能终端运算速度不快……5G高速网络+云端存储技术，将解决消费者的苦恼。

北京走向智能科技创新中心主任苏明灯表示，在4G网速和时延下，在云端开心冲浪目前还很难，5G+云端存储的模式将有效释放手机潜能。通过云端存储，用户可将庞大的App程序储存在具有强大运算力和巨大储存空间的云服务器上，让用户从手机顺畅直达云端，收看更酷炫的画面、体验更热烈的娱乐场景。目前，腾讯、谷歌已经发布此类云游戏平台。

赋能：穿戴设备与网络产品新玩法涌现

5G可以给智能硬件“赋能”。VR眼镜、智能手环、智能耳机……移动智能终端轻量化是未来趋势，5G时代也会有不少新型智能硬件涌现。

人工智能公司苏州缪斯谈谈首席技术官张向东认为，5G强大网速和低时延等特性将为未来各类新型智能穿戴设备提供基础支撑，可以让硬件来完成更复杂的任务，人机互动方式将彻底改变。

“5G时代可能不一定人人都拿手机。”张向东说，未来“手机”的形态可能是眼镜、手表、耳机，甚至是戒指。而且，通过智能耳机可以随时测量血氧、血糖等信息，这些信息可以直达云端存储、分析、反馈。

此外，移动网络产品将涌现更多新玩法。运用“川剧变脸”特效拍摄的短视频作品，在短视频平台上受到欢迎，极大激发了人们对川剧变脸这一传统文化的再创造热情。随着网速提升和技术的进步，短视频App内容创作越来越细分，表现出蓬勃的生命力。如最近兴起的小视频社交App被认为是面向5G的产品，拓展了人与人视频交际的空间。此外，5G时代，在App上创作传统戏曲、写诗、问诊、寻人等应用，也将拓展新空间。

不变：追求信息安全与以人为本

5G来临，但某些互联网消费的核心理念并不会发生改变。

首先是信息安全。当前，利用个人信息的网络违法、犯罪猖獗，公众普遍存在对个人信息安全的担忧。

业内人士表示，5G网络的普及将让万物互联成为可能，网络消费入口越来越多，数据越来越细，个人信息保护将是一个更加重要的课题。

今年，中央网信办等四部门在全国范围内组织开展App违法违规收集使用个人信息专项治理工作，范围涵盖了电子商务、地图导航、快递外卖等多方面。我国也在就App违法违规收集使用个人信息行为认定方法征求意见。今后，个人信息保护的法律体系将越来越健全。

除此之外，业内人士认为，5G时代，以人为本的服务、创新理念也不会改变。5G是万物互联时代，但不意味着人类会面对更多冷冰冰的机器，在享受智能生活的同时，如何拓展人与人之间的互动方式，将成为互联网企业的终极追求。

网络问答平台知乎首席技术官李大海说，5G会带来更大的数据量，人工智能方面的算法也会相应更强，但所有服务形态都是围绕“让每个人高效获得可信赖的解答”。

在教育领域，5G带来的大带宽能为在线教育更加突出人的互动创造条件。贾彩建说，5G下可以支持场景化“一对多”教学，让学生们仿佛身处同一教室上课，解决目前在线教育普遍存在的缺乏同伴交流的问题。(何雨欣 安娜 高亢)

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