原标题：去年互联网平台募集善款超31.7亿 同比增长26.8%

2.1万条募捐信息 84.6亿人次参与 31.7亿元善款

互联网+公益 爱心添动力（大数据观察）

核心阅读

爱心包裹、免费午餐、沙漠植树……随着我国互联网与公益慈善日益深度融合，从助力脱贫到环境保护，从满足温饱到医疗救助，互联网技术发展赋予了慈善更多畅想的空间，让公益在全社会蔚然成风。互联网慈善有哪些新形式？怎样在扶贫济困、救助救援等方面发挥更大作用？如何加强监管确保规范发展？

近年来，我国的互联网与公益慈善日益深度融合，互联网为公众捐赠提供了广阔的平台，公益慈善正走向大众，成为人们可以身体力行的生活方式。

84.6亿人次参与

人人公益、随手公益逐渐成为潮流

收到贫困地区孩子们寄来的厚厚一叠感谢卡片，大学生蔡洵有些出乎意料地惊喜。

几个月前，当她将参加比赛获得的8000元奖金通过阿里公益网店进行捐献时，心里还有些犹疑。因为对公益捐赠的渠道不了解，蔡洵抱着试试看的心态在淘宝上搜索“公益”二字，屏幕上一下子出现了几十个线上公益一元捐活动。如今，来自受赠孩子们的反馈让蔡洵心中有了底——网络虽是虚拟的，自己却是做了件“实在事”。

爱心包裹、免费午餐、沙漠植树……公益网店上的多数单笔订单只需一元钱，却仅在2018年就收到了累计金额达7534万元的捐赠，累计捐赠次数465万次，其中90后、00后捐赠者占比达68%。

从线下到线上，从捐钱、捐物到行走捐、阅读捐、消费捐、虚拟游戏捐等创新方式，如今，在互联网的助力下，公益的形式越来越多样化、场景化，并深受年轻人欢迎，在“互联网+慈善”深度融合下，人人公益、随手公益、指尖公益成为潮流。

运动捐步，是上班族陈翔坚持每天跑步的动力。“跑了五公里跑不下去了，但发现一天的步数还有1000多步才达到捐赠线，又坚持走完。”这种公益体验，让陈翔感觉到，公益践行成了人人都触手可及的大众活动。

根据民政部公布的信息，2018年，由民政部根据《慈善法》指定的20家互联网募捐信息平台，共为全国1400余家公募慈善组织发布募捐信息2.1万条，网民点击、关注和参与次数超过84.6亿人次，募集善款总额超过31.7亿元，同比2017年增长26.8%。“互联网公益让优秀的公益组织源源不断地获得公众的捐款和支持。”南都公益基金会理事长徐永光说。

逾80%占比

互联网募捐信息平台向扶贫和基层倾斜

借助互联网渠道，互联网公益正在帮贫扶弱方面焕发生机，架起了社会救助的一道桥梁。如今，在扶贫济困、教育助学、医疗救助、救灾救援、环境保护等各个领域，互联网公益已经实现全覆盖。

随着脱贫攻坚任务越来越紧迫，2018年，20家互联网募捐信息平台坚持向扶贫和基层倾斜，服务扶贫济困项目数、基层慈善组织数占比均超过80%。截至2018年底，美团公益平台已覆盖全国19个省份，其中地方慈善组织占比75%。截至2018年6月，腾讯基金会累计捐赠金额15.81亿元，其中扶贫领域公益慈善活动占总体捐赠项目94%。

危急时刻，互联网公益是剂强心针。2019年3月30日，30名救火英雄被四川凉山大火吞噬了宝贵的生命，四川红十字基金会启动“紧急支援四川凉山木里森林火灾”慈善募捐，深圳壹基金公益基金会启动“壹家人支援凉山大火”慈善募捐，其他公募慈善组织也积极行动，短短几天，汇聚数十万爱心网友的捐赠超过1500万元。“希望为英烈家属做点事情，为当地后续的火灾救援贡献一份力量。”平台筹募者的心声，道出了“中国公益速度”背后，深入社会血脉的“此心同在”。

基层常态治理，互联网公益是座守望塔。如何解决贫困家庭看不起病的忧患？轻松筹微基金和中国红十字基金会合作的“轻爱行动”创新解决办法。依托“电子档”“社工帮”“配捐杠”三大模式，借助网络项目众筹解决大病贫困患者求医困难，筹集到的资金打入医院账户，根据患者治疗情况进行分配，每个项目都有医务社工全程跟踪，有效提升救助效率。

“‘互联网+公益慈善’使人口众多、幅员辽阔的中国能够迅速推进人人公益，为解决社会问题、促进社会公平正义、促进城乡均衡发展提供了全新方案。”民政部副部长詹成付说，在“互联网+公益慈善”深度融合的当口，鲜活的“中国样本”正在形成。

18次约谈

强力监管、技术创新，构建透明体系

互联网公益迅速发展的过程中，也有一些不和谐因素。有的网络平台不遵守法律法规，规则意识不强；有的慈善组织在募捐中对捐赠人、捐赠财产不够负责。门槛低、基数大、信息传播效率高，公益与互联网的组合拳如果不能正确直击社会痛点，则面临负面信息被放大的风险。

制度管理不放松，平台服务才能落实处，网络募捐才能更规范。民政部慈善事业促进和社会工作司相关负责人介绍，2018年，民政部依据《慈善组织互联网公开募捐信息平台基本管理规范》《慈善组织互联网公开募捐信息平台基本技术规范》两项行业标准下狠力、强监管，约谈平台18次，全面巡检2次，发出责令整改通知书7份、改进建议书9份，要求提交书面说明和整改材料7次。

技术创新，也让互联网公益更透明。2016年以来，支付宝公益平台、轻松筹等机构相继将区块链技术纳入公益版图。“分布式账本和不可篡改的特性可以保证每一个记在区块链上的捐赠记录都真实可见。”

独行快、众行远。腾讯公益慈善基金会发起人兼荣誉理事长陈一丹日前在互联网公益峰会上表示，互联网公益让每项捐赠都落地有痕，大大提高了公益透明度和公众信任度，从而提升了公益的品质和速度，同时也对捐助者的身份实现了重构，“每一个捐赠者也是监督者，同时还可能是传播者、劝募者”。

詹成付表示，面对日益复杂的网络生态环境，构建透明体系是第一要义。“互联网公益慈善要存敬畏，明是非，守底线，对内加强自我约束，对外打造良好公信力。把透明、理性的公益生态作为科技创新的把手，把共生、共创作为互联网公益生态建设的努力方向，真正让互联网募捐信息平台做好互联网公益慈善的中枢纽带、资源通道，身正令行、调度有方。”

（实习生王令瑶参与采写）

本版制图：蔡华伟

李昌禹

(责编：赵爽、付长超)