民政部27日发布的数据显示，今年以来，我国城乡低保标准再提高。截至2019年3月底，全国共有城乡低保对象4470.4万人，城市低保平均标准为每人每月591元，农村低保平均标准为每人每年4953元，分别较上年同期增长7%、11.6%。
民政部有关负责人介绍，我国全面落实特困人员救助供养，指导各地开展特困人员集中供养需求摸底调查，制定特困人员集中供养服务计划。到今年3月底，全国共有特困人员478.2万人，今年前3月累计支出特困人员救助供养资金86.1亿元，同比增长15.5%。
与此同时，养老服务体系也在加快建设。通过实施农村特困供养服务机构改造提升工程，农村敬老院有效供给得到增强。截至2019年3月底，全国各类养老服务机构和设施达到16.72万个，其中正式登记注册的养老机构近3万家，民办养老机构占比达48%。此外，社区养老机构和设施达4.66万家，社区互助养老设施为8.73万家；各类养老服务床位达到732.4万张，其中机构养老床位388.5万张，社区养老床位343.9万张。目前，我国社区养老服务设施基本覆盖城市社区和50%左右的农村社区。（韩秉志）
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