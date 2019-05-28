原标题：11月底前全面实施 三阶段有序推进携号转网

国务院常务会议明确，今年11月底前，全面实施携号转网，并严查擅自增加办理条件等行为。当前，3家基础电信企业和中国铁塔公司已制定建设改造、联调联测、提供服务“三阶段”工作时间表，目前各项工作正在有序推进中。

全国范围内实现携号转网时间又提前了！近日召开的国务院常务会议明确，今年11月底前，全面实施携号转网并严查擅自增加办理条件等行为。

然而，正如工信部副部长陈肇雄回答经济日报记者提问时所言，全面推行携号转网亟待解决两大难点，一是对3家基础电信企业的网络和运营系统实行改造，涉及近16亿移动用户运营系统的更新，工程复杂；二是要实现把手机号捆绑的各项应用一起转网，还需对银行、保险、证券以及互联网企业等第三方平台实行同步改造，工程更为巨大。

据了解，为了确保11月底前实现全面携号转网，3家基础电信企业和中国铁塔公司已制定建设改造、联调联测、提供服务“三阶段”工作时间表，目前各项工作正在有序推进中。

时间表已明确

2018年12月1日起，试点携号转网的天津、海南、江西、湖北、云南5省(市)各运营企业推出了新业务受理流程。

新流程的第一步是通过短信在线查询携号转网的资格，编辑“CXXZ#用户名#证件号码”发送至归属运营商(移动10086、联通10010、电信10001)。

记者日前分别用归属北京市的3家运营商手机号发送短信后，中国移动回复“您好，请回复准确的业务名称”，中国电信回复“系统正忙，请稍后再试”，中国联通则回复“尊敬的用户您好，您选择的服务本省暂未开放，敬请谅解”。

对此，3家运营商分别回应记者说，目前只有5个试点省市能提供包括查询服务在内的携号转网服务，运营商正全力以赴以尽快完成网络建设和系统改造准备工作，确保如期开展全国范围携号转网业务。

携号转网已经有了明确的时间表。今年3月22日，工信部印发通知，明确了携号转网全国推广工作分为三个阶段。

第一阶段是8月底前，各基础电信企业完成网络及系统建设和改造工作，具备企业间联调联测的条件。第二阶段是11月10日前，各基础电信企业、中国信通院完成全业务流程联调联测相关工作，具备向用户提供携号转网服务能力。第三阶段是11月底前，全国范围内正式向用户提供携号转网服务。其中，天津、海南、江西、湖北、云南5省(市)要在9月20日前完成试验，正式向用户提供携号转网服务。

但要注意，年底前移动通信转售企业用户暂不能实现携号转网。中国信息通信研究院技术与标准研究所业务与网络研究部副主任黄荷仙说，基础电信企业自2010年起开始相关试验，问题风险已充分暴露，技术方案趋于成熟，业务流程持续完善，服务质量稳步提升，市场秩序保持稳定。

由于移动通信转售业务在2018年6月份才刚由试点转为正式商用，移动通信转售企业并未参与过相关试验工作，在技术、市场、服务等方面均无相应准备，可能存在的问题与风险未经充分评估，无法确保按时为用户提供优质服务。

问题客观存在

2010年11月22日，工信部第一批携号转网试点在天津、海南启动。2014年9月20日，第二批携号转网试点在江西、湖北、云南落地。“目前已累计完成近200万人次携号转网工作。”陈肇雄说。

不可否认，携号转网在试验期间出现了一些问题，黄荷仙介绍说，主要包括业务办理流程长，基础电信企业设置障碍为难用户；用户“在网协议”无法解除，或者办理业务“下月复下月”；用户携号转网后部分业务无法使用，变成“二等用户”；办理携号转网业务后，收不到短信验证码、无法利用第三方充值平台充值。

试验初期，个别地区的个别基础电信企业没有正确认识携号转网是为用户提供的一项便民服务，将其作为争抢用户的一种“竞争手段”，因而出现了“办理流程复杂”“故意设置转网门槛”等为难用户的不当行为。

针对这类问题，2018年12月份，携号转网新业务受理流程上线，将用户拨打客服电话或营业厅现场查询携转条件的办理方式调整为目前的授权码线上办理方式，且用户办理完成携号转网后，1小时内即可生效。

“与旧流程相比，新流程大大减少了用户跑腿次数，也就避免了转出运营商的刁难和过度挽留，加快了转网便利性。这是工信部码号管理平台投入商用后的重大变化，也意味着携号转网的障碍基本消除。”电信专家付亮接受记者采访时说。

不过，也有很多用户反映，试验期间部分用户在办理携号转网时得知因“被赠送”了流量或话费而不能转网；部分用户办理业务时承诺了在网期限，因未到期而不能转网。

黄荷仙认为，此类问题都属于用户与基础电信企业之间的“在网协议”问题。用户与基础电信企业之间签订“在网协议”属正常合同行为，协议中应明确解除的责任和方式。用户提出解除“协议”或退订相关业务的，基础电信企业应尽快为用户办理。根据基础电信企业现有业务、计费等系统的情况，确有部分业务的办理或是退订需要下月生效。用户办理携号转网时如涉及此类业务，应向用户介绍相关情况，并确保最长30日内完成“协议”解除或业务退订。

此外，还出现了用户携号转网后4G网络降为2G、高清语音/视频通话业务无法使用，以及收不到短信验证码、无法利用第三方充值平台充值等问题。

对此，黄荷仙介绍说，由于部分基础电信企业的网络和相关系统未及时完成改造，导致功能上不支持携号转网。目前，相关系统已经改造完毕，此类问题基本解决。

据了解，目前工信部已经建立携号转网数据库并向第三方服务提供商开放，包括充值平台在内的第三方服务提供商，可直接从数据库同步携号转网数据，获取用户最新签约的基础电信企业，为用户提供验证码发送和充值等相关服务。部分用户规模较大的第三方充值平台，如微信、支付宝等均已正常为携号转网用户充值。

不宜盲目跟风

不可否认，由于我国移动电话用户规模巨大、网络复杂，携号转网是一项复杂的系统工程。

黄荷仙分析说，基础电信企业需实行大量网络建设和系统改造。我国基础电信企业网络规模巨大、制式复杂，各基础电信企业除了要升级核心网设备，新建携号转网专用数据库，还要升级改造配套支撑系统、增值服务平台和计费结算系统，并完成大量内部测试工作及联调联测工作。

此外，第三方服务平台也需实行配套的改造。随着我国“互联网+”战略的深入推进，多个行业和领域开始采用移动互联网应用(APP)形式向用户提供服务，有些通过用户签约的电信业务经营者需要实行身份验证等。因此，相关业务平台也需要做相应的改造，如定期从携号转网数据库同步数据等，确保在功能上支持携号转网。

“要在全国推进技术改造从而实现携号转网，至少需要投入几十亿元。”通信业知名观察家项立刚告诉记者。

有不少专家认为，与其投入巨资推动携号转网，不如采用“异网漫游”或“一机双卡”来代替。但黄荷仙认为，“异网漫游”只是解决了网络信号问题，用户仍旧是原基础电信企业的用户，不能使用其他基础电信企业的特有业务、享受相关资费优惠等。

要看到，我国携号转网仍处于起步阶段，管理政策、服务质量、市场竞争等方面还需完善，难免会出现一些问题，需要大家理性看待。

“广大用户应根据自身实际需要和电信业务经营者的业务情况，客观理性选择服务提供商，不要盲目跟风携号转网。电信业务经营者应根据自身的商业规划发展业务，不能将携号转网作为不正当竞争的手段。”黄荷仙说。

经济日报·中国经济网记者 黄 鑫

(责编：赵爽、付长超)