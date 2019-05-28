原标题：今年底高速公路车辆ETC使用量将超90%

免费安装车载装置 加大通行优惠力度

根据国务院安排，今年底前，中国要力争基本取消全国高速公路省界收费站。实现这一目标的重要手段就是加快ETC（电子不停车快捷收费）的推广普及。日前，交通运输部印发有关通知，明确8项工作举措，积极推动ETC安装使用。按照计划，到2019年底，各省（区、市）汽车ETC安装率达到80％以上，通行高速公路的车辆ETC使用率达到90％以上。

根据通知，中国将全面实施ETC车载装置（OBU）免费安装，并增加安装服务网点。2019年6月起，在高速公路服务区和具备条件的高速公路收费站出入口广场，为通行高速公路车辆开展ETC安装服务。组织发行机构与银行、保险、电信运营商等服务网点以及加油站、汽车维修厂、停车场等车辆集中场所对接，就近提供一站式全流程安装服务；与街道、乡镇对接，实现城市服务到社区，农村服务到村屯。同时，开展互联网发行服务，支持客户自主选择产品服务，自行注册、自助安装。鼓励发行机构及合作机构开通网站、APP等各种形式的线上发行渠道，为客户提供便捷服务。

通知还明确，将加大ETC车辆通行优惠力度。从2019年7月1日起，严格落实对ETC用户不少于5％的车辆通行费基本优惠政策；鼓励各地结合实际，优化高速公路差异化收费政策，加大对ETC用户的优惠力度；鼓励发行机构建立积分机制，给予ETC用户权益专享、礼品兑换等多种形式优惠。（记者刘志强）

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