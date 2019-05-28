北京：共享单车“入栏结算”乱停放最高收费五元

本报讯（记者 蒋若静）北京青年报记者昨日从东城区了解到，从今年6月起，东城的故宫、王府井周边将同时试点共享单车“入栏结算”：共享单车停放在指定停车区域内的，按普通价格计费结算；在指定停车区域外随意停放的，将增收“调度费”，最高5元。
据东城区城管委副主任胡向军介绍，本次“入栏结算”的实施范围东至东单北大街、东四南大街，北至东四西大街、五四大街，南至东长安大街，西至南池子大街、北池子大街。记者了解到，目前东城区在故宫、王府井区域已经设置了156个非机动车规范停放区和17个禁停区，参与“入栏结算”的共享单车包括摩拜单车、ofo小黄车、滴滴小蓝和便利蜂。用户可以在共享单车APP中看到禁停区的规划范围。
据介绍，一旦用户在指定停车区域以外随意停放共享单车，将被增收“调度费”：第一次会在锁车后，通过APP后台通过信息提示发出警告；第二次在使用费的基础上增加2元调度费；如果出现三次及以上，在使用费的基础上，调度费将增加至5元。
目前，全东城已经施划了6100处电子围栏，北青报记者了解到，下一步，东城将在106处地铁站口、医院、商场等区域继续推行共享单车“入栏结算”，小区门口和居住区周边也将陆续施划停车区，快的话有望年内在全东城全面推开“入栏结算”。此外，目前摩拜已经和西城区开始对接，准备于6月份在金融街区域推行共享单车“入栏结算”。（蒋若静）
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