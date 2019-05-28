降资费送流量 运营商花样“提速降费”

三大电信运营商推出一系列提速降费新举措 让客户明白消费
5月27日，北京青年报记者了解到，据工信部官微消息，为落实国家网络提速降费政策，切实履行社会责任，确保实实在在降费、让广大群众明明白白消费，三家基础电信运营企业，近期陆续推出一系列惠民惠企新举措。其中，中国电信推出全面下调套外流量价格等七大惠民新举措；中国移动推出“查网龄送流量”六大惠民服务举措；中国联通推出特惠假日流量包等八项惠民便民措施。
流量资费优惠花样多
在移动通信流量资费方面，中国电信今年1月起全面下调套餐外流量资费至不超过0.03元/MB，套外流量资费降幅最高达到90%。同时，还将推出“达量放心用流量包”，用户订购后，不达量不收费，达量后直接叠加5元/GB或3元/GB流量包。
中国移动推出“查网龄送流量”活动，网龄越长获赠流量越多，最多可获赠30G流量；此外，中国移动还陆续在北京、四川、辽宁等10个省(市)试点推出了畅享系列套餐，在全国范围推出了“语音翻番”活动，针对套餐型客户最低加10元即可享受原套餐内语音翻番。
中国联通推出20元14G特惠假日流量包，包内流量单价降至1.43元/G。
运营商还降低港澳台方向优惠流量包。针对出访港澳台方向的人群，中国电信将于2019年6月推出更优惠漫游流量包，如：68元/3天等。中国联通将调整港澳台地区漫游流量费，大幅提升每日25元封顶高速流量，同时调整港澳台地区数据漫游日套餐包流量。
快捷退订已订购业务
在改善服务方面，中国电信主动以短信形式向用户告知套餐消费情况，重点对套餐使用达量、使用期限、消费账单等情况进行及时提醒，让用户明明白白消费。中国移动和中国联通均推出增值业务0000统一查询和退订服务，客户通过手机编辑短信“0000”发送到10086，可快速查询到本机的包月类增值业务订购情况及相应资费标准，同时根据查询结果，可通过回复业务序号，方便快捷地退订一项或多项已订购业务。
附加服务利好教育、医疗
除了对手机用户资费方面的优惠，三家运营商在教育、医疗、创新创业等方面也有优惠政策。
中国电信推出广覆盖、高质量、高性价比的教育和医疗专网产品，开展数字校园天翼行，助力学校联网攻坚行动，将中小学宽带网络接入速率提升至百兆以上。
中国联通为全面助力中小企业拓展市场、降低成本、提升效率，于2019年推出双创云快线产品，提供高性价比的网络+云服务，满足双创企业光速上云、灵活用云需求，通过云网一体化服务大大提升性价比，确保互联网接入费用再降低15%。
售后服务准确处理投诉
在售后服务方面，中国移动表示，在具备装机条件区域，客户申请家庭宽带开通、维修服务，如果未能在双方约定时间内完成，中国移动将补偿客户手机流量，每延迟1天送1GB。
中国联通则为客户提供高速宽带、装机服务、精良优质的上门服务；2019年6月，中国联通将推出家庭宽带服务慢必赔承诺，对客户承诺装机、移机、维修时限要求，超时将为客户提供赔付。
如果对运营商服务有意见和建议，还可以拨打权益保护热线。
为更好地提供高质量服务，保护广大联通客户合理权益，今年5月17日，中国联通消费者权益保护热线10015正式开启，重点解决联通客户在消费过程中发生的各类权益争议问题，尤其是对客户在联通营业厅、10010热线等客服渠道中未能解决的合理诉求而提供的专属解决入口。
中国移动则于今年1月20日设立全网升级投诉中心，启用10080号码作为服务质量监督热线，更加及时、准确地搜集和倾听客户声音，集中受理、快速核查、准确处理客户各类升级投诉。（记者 张鑫）
背景新闻
年内实现中小企业
宽带平均资费降低15%
5月14日的国务院常务会议部署网络提速降费，要求一是把加快网络升级扩容作为扩大有效投资的重要着力点。
二是突出增强工业互联网、教育、医疗等重点领域的网络能力，加大有效投资力度。
三是落实降低资费要求。推动基础电信企业通过下调资费价格、免费提速升档等方式，年内实现中小企业宽带平均资费降低15%；通过实施普惠制套餐升档降费、大幅降低套餐外流量单价、针对低收入和老年群体推广“地板价”资费，多措并举实现移动流量平均资费降低20%以上；推动内地与港澳地区间流量“漫游”费降低30%。
四是11月底前在全国全面实施“携号转网”，深入做好准备工作。
五是清理规范套餐设置，年内再精简目前在售套餐数量15%以上，推动解决数量多、看不懂、选择难等问题，让消费者得到更多实惠。
三大电信运营商
主要“提速降费”措施
中国联通
中小企业互联网接入费用再降低15%
大幅提升港澳台地区每日25元封顶高速流量
中国电信
全国范围内推出“地板价”、阶梯计费
套外流量资费降幅最高达到90%
中国移动
套餐型客户最低加10元即可享受原套餐内语音翻番
家庭安装宽带每延迟1天送1GB
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】