原标题：降资费送流量 运营商花样“提速降费”

三大电信运营商推出一系列提速降费新举措 让客户明白消费

5月27日，北京青年报记者了解到，据工信部官微消息，为落实国家网络提速降费政策，切实履行社会责任，确保实实在在降费、让广大群众明明白白消费，三家基础电信运营企业，近期陆续推出一系列惠民惠企新举措。其中，中国电信推出全面下调套外流量价格等七大惠民新举措；中国移动推出“查网龄送流量”六大惠民服务举措；中国联通推出特惠假日流量包等八项惠民便民措施。

流量资费优惠花样多

在移动通信流量资费方面，中国电信今年1月起全面下调套餐外流量资费至不超过0.03元/MB，套外流量资费降幅最高达到90%。同时，还将推出“达量放心用流量包”，用户订购后，不达量不收费，达量后直接叠加5元/GB或3元/GB流量包。

中国移动推出“查网龄送流量”活动，网龄越长获赠流量越多，最多可获赠30G流量；此外，中国移动还陆续在北京、四川、辽宁等10个省(市)试点推出了畅享系列套餐，在全国范围推出了“语音翻番”活动，针对套餐型客户最低加10元即可享受原套餐内语音翻番。

中国联通推出20元14G特惠假日流量包，包内流量单价降至1.43元/G。

运营商还降低港澳台方向优惠流量包。针对出访港澳台方向的人群，中国电信将于2019年6月推出更优惠漫游流量包，如：68元/3天等。中国联通将调整港澳台地区漫游流量费，大幅提升每日25元封顶高速流量，同时调整港澳台地区数据漫游日套餐包流量。

快捷退订已订购业务

在改善服务方面，中国电信主动以短信形式向用户告知套餐消费情况，重点对套餐使用达量、使用期限、消费账单等情况进行及时提醒，让用户明明白白消费。中国移动和中国联通均推出增值业务0000统一查询和退订服务，客户通过手机编辑短信“0000”发送到10086，可快速查询到本机的包月类增值业务订购情况及相应资费标准，同时根据查询结果，可通过回复业务序号，方便快捷地退订一项或多项已订购业务。

附加服务利好教育、医疗

除了对手机用户资费方面的优惠，三家运营商在教育、医疗、创新创业等方面也有优惠政策。

中国电信推出广覆盖、高质量、高性价比的教育和医疗专网产品，开展数字校园天翼行，助力学校联网攻坚行动，将中小学宽带网络接入速率提升至百兆以上。

中国联通为全面助力中小企业拓展市场、降低成本、提升效率，于2019年推出双创云快线产品，提供高性价比的网络+云服务，满足双创企业光速上云、灵活用云需求，通过云网一体化服务大大提升性价比，确保互联网接入费用再降低15%。

售后服务准确处理投诉

在售后服务方面，中国移动表示，在具备装机条件区域，客户申请家庭宽带开通、维修服务，如果未能在双方约定时间内完成，中国移动将补偿客户手机流量，每延迟1天送1GB。

中国联通则为客户提供高速宽带、装机服务、精良优质的上门服务；2019年6月，中国联通将推出家庭宽带服务慢必赔承诺，对客户承诺装机、移机、维修时限要求，超时将为客户提供赔付。

如果对运营商服务有意见和建议，还可以拨打权益保护热线。

为更好地提供高质量服务，保护广大联通客户合理权益，今年5月17日，中国联通消费者权益保护热线10015正式开启，重点解决联通客户在消费过程中发生的各类权益争议问题，尤其是对客户在联通营业厅、10010热线等客服渠道中未能解决的合理诉求而提供的专属解决入口。

中国移动则于今年1月20日设立全网升级投诉中心，启用10080号码作为服务质量监督热线，更加及时、准确地搜集和倾听客户声音，集中受理、快速核查、准确处理客户各类升级投诉。（记者 张鑫）

背景新闻

年内实现中小企业

宽带平均资费降低15%

5月14日的国务院常务会议部署网络提速降费，要求一是把加快网络升级扩容作为扩大有效投资的重要着力点。

二是突出增强工业互联网、教育、医疗等重点领域的网络能力，加大有效投资力度。

三是落实降低资费要求。推动基础电信企业通过下调资费价格、免费提速升档等方式，年内实现中小企业宽带平均资费降低15%；通过实施普惠制套餐升档降费、大幅降低套餐外流量单价、针对低收入和老年群体推广“地板价”资费，多措并举实现移动流量平均资费降低20%以上；推动内地与港澳地区间流量“漫游”费降低30%。

四是11月底前在全国全面实施“携号转网”，深入做好准备工作。

五是清理规范套餐设置，年内再精简目前在售套餐数量15%以上，推动解决数量多、看不懂、选择难等问题，让消费者得到更多实惠。

三大电信运营商

主要“提速降费”措施

中国联通

中小企业互联网接入费用再降低15%

大幅提升港澳台地区每日25元封顶高速流量

中国电信

全国范围内推出“地板价”、阶梯计费

套外流量资费降幅最高达到90%

中国移动

套餐型客户最低加10元即可享受原套餐内语音翻番

家庭安装宽带每延迟1天送1GB

(责编：赵爽、付长超)