原标题：科创板上市委审议工作正式启动

上交所5月27日发布了科创板上市委2019年第1次审议会议公告，表明科创板上市委审议工作正式启动。公告显示，上交所将于6月5日召开第1次审议会议，审议深圳微芯生物科技股份有限公司、安集微电子科技（上海）股份有限公司、苏州天准科技股份有限公司等3家企业发行上市申请。

国盛证券表示，从目前券商科创板交易系统测试进展情况看，预计5月底6月初或进行最后通关测试，通关测试完成后，意味着券商科创板交易系统准备就绪。按照目前的审核进度，预计第一批科创板公司上市交易，将在今年7月中上旬。首批企业技术与盈利并进，公司体量已经形成一定规模。科创板制度允许和鼓励未盈利的优质科创企业上市，但从目前受理的情况来看，科创板监管层更倾向于谨慎观望，优先辅导与目前A股已上市公司较为相近的、已经有盈利能力的企业上市。

在发行上市审核中，上市委审议会议是重要环节。根据科创板相关规则，在发行上市审核中，上市委主要侧重于对上交所发行上市审核机构出具的审核报告及发行上市申请文件进行审议，就审核报告的内容和发行上市审核机构提出的初步审核意见充分讨论后进行合议，按照少数服从多数的原则，形成同意或不同意发行上市的审议意见。上交所将结合上市委审议意见，出具同意发行上市的审核意见或者作出终止发行上市审核的决定。如作出同意发行上市的审核意见，将按程序报送证监会履行发行注册程序；作出终止发行上市审核决定的，将按规定终止发行上市审核程序。

按照相关制度规定，审核企业是否符合发行条件、上市条件和信息披露要求，首先由交易所审核机构承担主体责任，提出初步审核意见，把好第一道关口。上市委首先需要对交易所审核机构提出的审核报告和初步审核意见进行审议，重点从审核机构的审核问询是否有重大遗漏、发行人及中介机构的回复是否充分、审核机构初步意见的形成过程和判断依据是否合理，相关信息披露文件是否有利于市场判断和投资者决策等角度，发挥把关和监督作用。科创板上市委的审议会议，将按照现有规则规定组织召开。每次审议会议由5名委员组成，召集人采取轮值制度，委员按抽签确定，并需满足相关专业和界别结构要求。

上交所强调，上市委将独立履行职责，不受任何机构和个人的干扰，参会委员也将严格执行有关回避要求。发行人、保荐人等中介机构如以不正当手段严重干扰上市委委员审议，一经查实，将依法依规终止发行上市审核。（记者 吴黎华）

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