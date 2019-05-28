原标题：北京今年将建150家养老服务驿站

本报讯（通讯员盛丽 记者郭强）记者从5月20日召开的2019年北京市养老服务工作推进会上获悉，为缓解养老服务中城区“一床难求”和郊区床位闲置并存现象，今年北京将进一步扩大养老服务供给，新建20家街乡镇养老照料中心和150家社区养老服务驿站。同时，今年北京将组织编制养老服务设施中长期发展规划，统筹规划养老服务设施与医疗设施等公共服务布局，推动形成以社会治理为特征的区域养老服务联合体。

据介绍，今年北京将制定《关于加快推进养老服务发展的实施意见》，重点在就近养老设施无偿提供、加大设施供给、税费减免、优化服务环境、集中式居家养老机构试点等方面创新突破。一方面，确保取消养老机构设立许可后，养老机构既有优惠扶持待遇不减少不降低。另一方面，逐步让企业、社会组织承接基本养老服务、服务质量评估等原来由政府直接提供的服务和中介工作，培育一批具有影响力和竞争力的养老服务企业。

在长期照护服务方面，北京市将出台并实施老年人养老服务补贴津贴实施办法，聚焦经济困难老年人、重度失能老年人、高龄老年人，大力推进家庭养老床位建设；整合集成上门入户服务，为失能失智等老年人提供生活照料、康复护理等方面服务；制定经济困难失能老年人子女及近亲属护理补贴政策，通过给予照护补贴、提供免费照护技能培训等途径，鼓励经济困难老年人的子女或近亲属返回家庭专职照料年长父母或长辈。

在农村养老服务方面，将强力推进基层公办养老机构改造，每个区至少拿出2～3所乡镇敬老院进行改造，切实改善农村养老设施硬件软件条件；强化特殊困难老年人兜底保障，对符合城乡特困供养条件的老年人要做到应养尽养；将特困供养服务机构运转经费纳入财政预算，丰富供养服务项目；深入开展农村留守老年人巡视探访。

今年，北京还将重点推进西城、丰台、石景山、通州4个国家级居家和社区养老服务改革试点，抓好平谷、怀柔、密云等7个区农村养老服务改革试点，在家庭养老床位、失智老年人照护服务、农村助餐体系、邻里互助等方面积极探索。与往年不同，今年的养老服务改革试点要求各区针对每个试点项目必须拿出政策成果。

此外，北京市还将推进养老服务标准化建设，全面启动社区养老服务驿站星级评定等工作。对所有养老机构再次进行全面检查；全面推进养老机构阳光餐饮工程建设，实现养老机构“明厨亮灶”率达到95%以上；全面实施养老服务机构安全达标工程。

新闻链接

北京市社区养老服务驿站主要依据《北京市养老服务设施专项规划》《社区养老服务设施设计标准》等标准建设，可采取“主体服务区+加盟服务点”建设模式。单体运营模式参照主体服务区的建筑面积建设。按照建筑规模、设备配置、人员配备、服务功能不同，社区养老服务驿站可分为A型驿站、B型驿站和C型驿站。这3种类型的驿站，其主体服务区建筑面积从100平方米到400平方米以上不等，每个加盟服务点建筑面积原则上不少于60平方米，可设置床位、康复区域、生活区域、活动区域等，配备管理人员、社工、养老护理员、工勤人员和必要的应急支持人员，具备日间照料、呼叫服务、助餐服务、健康指导、文化娱乐、心理慰藉等基本服务功能，还可组织开展康复护理、心理咨询、法律咨询等延伸性服务。

(责编：蒋琪、付长超)