首都国企开放日本周启动 市管国企资产超5万亿

人民网北京5月28日电 （朱江）27日下午，北京市人民政府新闻办公室联合北京市人民政府国有资产监督管理委员会召开第四届“首都国企开放日”新闻发布会。

据介绍，第四届“首都国企开放日”活动是由北京市委宣传部、市国资委、市委教育工委、市文化和旅游局、国务院国资委新闻中心、市总工会、共青团市委和市妇联等8家单位联合主办，定于6月2日（周日）上午9:30正式启动，以“辉煌七十载，再谱新华章”为主题，充分展示中华人民共和国成立70周年来首都国企的巨大变迁和辉煌成就，展现首都国企近年来改革发展新变化新风貌，唱响新时代首都经济最强音。

会上，北京市国资委党委副书记、副主任晋秋红介绍，截至目前，市管国企的资产总额突破5万亿元，是2010年底的3.16倍，提前两年完成了《北京市国资委国有经济“十三五”发展规划》提出的到2020年资产总额达到4.7万亿元的目标。

据北京市国资委最新数据显示：今年1至4月份，北京市管国企实现营业收入4959.1亿元，同比增长11.3%；利润总额300亿元，同比增长23.8%；上缴税费总额533.2亿元，同比增长15.4%。

晋秋红表示，在靓丽成绩单的背后，有着北京市国资委系统坚持市场化改革方向，全面深化国资国企改革的主动作为，有着国企人以改革为契机，创新发展、奋力拼搏、辛勤付出、攻坚克难的责任担当。

晋秋红透露，第四届“首都国企开放日”共有48家企业报名参加，其中，北京市管企业35家，中央在京企业11家，区国资委隶属企业2家。开放线路总数达126条，包括18条外埠线路、2条境外线路（香港、澳门）、1条国外线路（莫斯科）。今年有61条新开放线路与首都市民见面，占开放线路总数的48%。具体线路类型分为重大建设项目11条、民生项目32条、名牌老字号12条、文化产业11条、博物馆展厅17条、高科技产业4条以及其他类型线路39条。

据介绍 ，今年开放线路有六大“亮点”：一是紧扣“辉煌七十载，再谱新华章”主题开展国企成就宣传；二是重点展示国企在重大活动、重点项目中的责任与担当；三是心系民生，更加贴近百姓生活；四是展示高科技内涵，体现国企转型发展新动能；五是老字号历久弥新，展现国企品牌内在传承；六是不同国企同步开放，凸显国企“一家亲”氛围。

(责编：朱江、付长超)