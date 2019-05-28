30个省份已启动制定取消高速公路省界收费站实施方案

人民网北京5月28日电 （记者乔雪峰） 近日,国务院办公厅正式印发了《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》,交通运输部迅速行动,立即部署,于5月17日组织召开全国深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站视频会议,动员各地各部门深化落实。
记者从交通运输部获悉，截止目前，30个省份已经启动制定取消高速公路省界收费站实施方案。截至5月27日17时,河北、内蒙古、浙江、安徽、福建、河南、湖北、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西等14个省份的实施方案已报省级人民政府审议,天津等10个省份实施方案正在征求意见,北京等6个省份正在起草中。
其中，河北、山西、浙江、安徽、福建、湖南、广西、重庆、四川、贵州、新疆等11个省份已经制定了ETC推广方案。吉林、江苏、山东、青海等4个省份正在抓紧起草中。
交通运输部新闻发言人吴春耕在交通运输部例行发布会上介绍了取消高速公路省界收费站工作进展的相关情况。他表示，自全国深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站工作视频会议以来，各地高度重视,迅速组织成立省级工作领导小组或指挥部,制定印发相关方案,召开会议动员部署,全力以赴推动落实工作。
深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站攻坚行动已全面展开。据吴春耕介绍，截至5月27日17时,天津、河北、上海、江苏、浙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西、甘肃、青海等12个省份已经召开动员大会。天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、江苏，浙江、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、新疆等23个省份已经成立了省级工作领导小组,均由省级人民政府分管领导担任组长。
天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、青海、新疆等21个省份已经成立了省级指挥部。其中,河北等11个省份的指挥长,由省级人民政府分管领导担任。
吴春耕表示,为确保落实好上述任务目标,交通运输部不断强化组织领导,继续加大指导和督促力度,加快推进取消高速公路省界收费站工作,确保如期优质完成任务。
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