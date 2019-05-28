原标题：我国人工智能论文质量提高 AI人才培养体系逐步形成

人民网北京5月28日电（记者夏晓伦 魏艳）近日，《中国新一代人工智能发展报告》（以下简称“《报告》”）发布。《报告》由科技部新一代人工智能发展研究中心、中国科学技术发展战略研究院联合国内外10余家机构编写，从全球形势、创新环境、科研突破、经济发展、社会应用、人才支撑、区域格局等视角，对我国新一代人工智能发展的整体情况进行系统性评价。

人民网记者从编写机构处独家获悉，《报告》研究发现了我国人工智能论文质量逐步提升、产业化落地加快推进、多层次AI人才培养体系逐步形成等诸多亮点。但同时，我国的智能产业仍存在基础层发展薄弱、产学研合作不够紧密等短板。

我国人工智能论文质量逐步提升

《报告》显示，我国论文发文量居全球第一，论文总被引次数、企业数量、投融资次数及金额居全球第二。2013-2018年，全球人工智能（AI）领域的论文文献产出共304914篇，其中，我国发文74408篇，美国51766篇。中美两国之间人工智能国际间科研论文合作规模最大，是全球人工智能合作网络的中心，中美两国合作将深刻影响全球人工智能发展。

中国AI论文发表情况。（来源：中国科学技术发展战略研究院科技部新一代人工智能发展研究中心）

根据乌镇智库数据库统计，截止到2018年底，全球共成立人工智能企业15916家，共发生了13331起投融资事件，投融资总额达784.8亿美元，2018年企业融资金额再创新高。其中，我国人工智能企业数量为3341家，位居全球第二。

我国人工智能论文质量近年来进步较快，近十年来论文引用指标呈持续上升趋势。全球居前1%的人工智能高被引论文中，我国也已居全球第二。

智能经济成为我国经济高质量发展的有力支撑

《报告》指出，人工智能技术的成熟及应用催生的智能经济，将为我国经济高质量发展提供有力支撑。智能芯片、人工智能软件、智能硬件、自动驾驶等领域的创新创业大量涌现，一批新产品、新产业取得突破式发展；人工智能与实体经济加速融合，带动了制造、物流、金融、零售一大批传统行业转型升级，形成溢出性很强的“头雁”效应；智能企业加速发展，形成新型营销、个性化定制等新业态模式，不断提高企业生产效率和服务质量。

同时，我国智能产业存在基础层发展薄弱的问题，在共性技术平台、芯片处理器等基础层企业数量较少，发展相对薄弱；我国人工智能产学研协同创新能力仍有差距，校企合作论文比例较低，人工智能学术研究仍以高校为主，与企业的结合程度较弱。

多层次AI人才培养体系逐步形成

《报告》指出，我国加快人才培养步伐，建设覆盖高层次人才、专业技术人才、中小学、行业技能人才等多层次人才培养体系，以更好地适应经济社会发展对AI人才的迫切需求。目前，全国已有31所高校成立了AI学院，24所高校成立了AI研究院，75所高校自主设置了89个人工智能相关二级学科或交叉学科，全国共有35所高校获得人工智能专业首批建设资格。

同时，教育部正式将人工智能、物联网、大数据处理划入高中新课标，商汤与华东师范大学慕课中心共同编写了我国第一本高中教材《人工智能基础（高中版）》，华东师大二附中等全国40所中学成为首批“人工智能教育实验基地校”，开展了种类丰富的体验课程。产学研协同人才培养呈现出多主体参与、多层次交叉、多模式并行的发展态势。

《报告》还指出，人工智能企业通过与高水平研究型大学共建联合实验室、研究院、研究中心等方式加速人工智能高水平人才成长；社会化教育机构与高校通过深度合作，共建专业学院，设立技术认证、专业培训课程等多种形式，产教融合加速AI专业人才的培养；业界AI企业开放数据和技术资源，搭建起一批人才开放培养平台，加快产业人才专业技能升级和人工智能复合型人才培养。

社会服务领域落地场景丰富 区域发展格局形成

《报告》认为，建设安全便捷的智能社会也是新一代人工智能发展的主要支撑目标之一，公共服务领域成为当前人工智能技术率先落地的最大应用场景。以提高人民生活水平和质量为目标，大量人工智能产品在政府服务、城市管理、公共安全、医疗保健、教育教学等社会运行的多个领域得到深度应用。得益于人工智能技术和产品的广泛应用，我国社会治理智能化水平大幅提升，社会运行更加安全高效，智能服务更加丰富多样，人们享受高质量服务和便捷生活的智能化环境初步形成。人工智能技术在社会服务领域的加快应用，一方面显著提升人民福祉，也将有利于技术加快落地加速迭代。

各地人工智能发展特色。（来源：中国科学技术发展战略研究院科技部新一代人工智能发展研究中心）

自《新一代人工智能发展规划》发布至2018年底，我国已有19个省（直辖市、自治区）发布了26项人工智能专项扶植政策；6个地级市发布了6个人工智能专项扶持政策；有8个区（县）发布了10个人工智能专项扶持政策；11个产业园区发布了11个人工智能专项扶持政策。各地区对人工智能发展的布局既和国家规划发展方向保持一致的同时，又根据自身资源禀赋各有侧重。

数据显示，截止到2018年底，在全国3341家人工智能企业中，京津冀、江浙沪、粤港澳三大区域占据了全国人工智能企业数量的83%，融资次数的88%，总融资金额的95%，已成为我国发展人工智能的重要引擎。

《报告》指出，京津冀以北京为龙头，重点强化基础理论研究和前沿核心共性技术研发；长三角强强组合，人工智能产业的区域集聚效应开始初步显现；粤港澳优势互补，学科建设与技术创新能力同步提升；东三省和中西部地区因地制宜打造行业优势，初步形成了聚集区牵引又百花齐放的发展格局。（夏晓伦 魏艳）

(责编：蒋琪、付长超)