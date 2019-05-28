国家药监局：化妆品监督管理条例今年或将出台

人民网北京5月28日电 （邢郑） 27日上午，由中国保健协会和中国健康传媒集团联合主办的聚焦化妆品政策法规的专业会议——“2019中国化妆品发展会议”在京召开。会上，国家药监局化妆品监管司综合处处长李南表示，化妆品监督管理条例（以下简称“条例”）今年有望出台，化妆品注册管理办法、化妆品标签管理办法、化妆品生产经营监督管理办法也计划与条例同步出台并实施。

据悉，在开幕式上，中国保健协会副理事长黄建生在致辞中表示，要促进产业的发展，必须让社会各界了解化妆品有关政策与法规。此次专业会议将通过解读政策、反馈企业需求、增进国内外交流等方式，促使企业遵守国家法规、诚信生产、合规经营，并为我国化妆品监管事业向更安全、更科学、更高效方向迈进提供借鉴。

中国健康传媒集团董事长吴少祯指出，本次会议聚集了政、企、产、研、用等多领域国内外专家学者代表，将用三天时间，多角度、全方位地对我国乃至世界化妆品产业全链条监管以及准入标准等热点问题进行分析与研讨，旨在增强我国化妆品各领域间的沟通交流，推动我国化妆品产业向专业化、规范化、科学化的方向高速发展。

“化妆品监管虽取得了一定成效，但仍面临许多挑战。做好新时代化妆品监管工作，离不开社会各界的共同努力。” 国家药监局化妆品监管司副司长李金菊介绍了化妆品产业的特点和近几年的监管成效，并表示下一步要重点从落实企业主体责任、落实各级监管部门责任、推动法规体系建设、加快健全技术标准体系、不断完善技术支撑体系、建立健全风险管理体系等六个方面构建社会共治体系，服务化妆品产业发展。

国家药监局化妆品监管司综合处处长李南从立法计划和立法思考两方面介绍了我国化妆品监管法规建设情况。他介绍说，化妆品监督管理条例（以下简称“条例”）今年有望出台，化妆品注册管理办法、化妆品标签管理办法、化妆品生产经营监督管理办法也计划与条例同步出台并实施。此外，非特殊用途化妆品备案管理办法、化妆品注册备案检验程序等配套文件也在研究制定过程中。

据了解，中国健康传媒集团健康中国研究院化妆品法规技术委员会也在会上宣布成立。

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