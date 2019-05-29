河北 高质量发展迈出新步伐（权威发布）

36010.3亿元

2018年，河北全省生产总值达36010.3亿元

4308亿元

2018年，河北引进京津项目2516个，资金达4308亿元

19.5%

2018年，河北高新技术产业增加值占规模以上工业比重19.5%

今年是新中国成立70周年，国务院新闻办将陆续举办系列主题新闻发布会，邀请省（区、市）的主要负责同志介绍70年来本地区的经济社会发展情况。在5月28日国新办举行的新闻发布会上，河北省委书记、省人大常委会主任王东峰和省长许勤围绕新时代“赶考”路上砥砺奋进的河北介绍了相关情况。

“70年来，河北发展实现了从百废待兴到百业俱兴的历史巨变。”王东峰介绍，经济总量今非昔比，2018年全省生产总值36010.3亿元，较新中国成立之初增长了880多倍。产业结构持续优化，三次产业结构由过去的“二三一”到去年年底调整为“三二一”，其中2018年高新技术产业增加值占规模以上工业比重19.5%。收入水平节节拔高，2018年城乡居民人均可支配收入分别为1978年的119.5倍和123倍。

进入新时代，河北发展站上新起点，围绕雄安新区规划建设、京津冀协同发展和北京携手张家口筹办冬奥会这“三件大事”，河北的高质量发展迈出了新步伐。

近年来，北京、天津、河北推动交通一体化、污染联防联控联治、产业对接协作实现“三个率先突破”。王东峰说，在交通一体化上，依托北京大兴机场，国家规划了150平方公里的临空经济区，包括北京50平方公里、河北100平方公里，目前已进入审批阶段。在污染防治上，河北开展水域上下游流域治理，推动华北大漏斗地下水超采综合治理，目前地下水位开始上升。在产业对接上，河北去年引进京津项目2516个，资金4308亿元，累计有1400多家京津高新科技企业到河北落户发展。

王东峰提出，下一步将以承接北京非首都功能疏解为重点，全力抓好雄安新区集中承载地和各市县承接平台建设；以建设全国现代商贸物流重要基地、产业转型升级试验区、新型城镇化与城乡统筹示范区、京津冀生态环境支撑区为目标，在对接京津、服务京津中加快发展自己；以建设首都水源涵养功能区和生态环境支撑区的任务，辐射带动河北绿色发展。

目前，备受国内国际瞩目的雄安新区已由顶层设计转入实质性建设阶段。除了一个现代化的新城外，雄安新区还将向世界展现什么？

对此，王东峰回应，雄安新区将向世界展现高质量发展的中国样板，还将是一个贯彻新发展理念的创新发展示范区。承接京津创新要素，新区将布局一批重点国家实验室，还将打造全球领先的数字智能城市，推动高端高新产业集约集群发展。新区建设先地下后地上，建设过程中全面采用北斗卫星、遥感、人脸识别等新一代技术。此外，新区被赋予经济管理权、社会管理权，同时把辖内3个县全面委托给党工委和管委会管理，打造网上审批“一条龙”。

“下一步，雄安新区建设还将着眼于白洋淀综合治理和保护、基础配套和外围交通等重大项目建设。”王东峰说，目前京雄高铁正在建设之中，预计明年通车。此外还在谋划连接北京地铁和北京大兴国际机场的机场快线，届时可以从北京市中心乘地铁到大兴国际机场，再换乘机场快线直接抵达雄安。

北京冬奥会开幕已进入1000天倒计时，张家口赛区目前赛场建设等筹备工作进展情况如何？

许勤介绍，在场馆和配套建设方面，近两年已组织近80个国内外规划团队，高水平编制完成了10个专项规划和7个分区规划。目前，76个冬奥会项目已开工70个，其他项目计划今年全部开工。交通、安保等方面的保障方案均已制定。“今年，北京西直门到张家口崇礼赛区的高铁即将开通，届时北京到张家口仅需47分钟、到崇礼赛区只要55分钟；目前北医三院已进入张家口，运动医疗将在这一区域稳妥部署。”许勤说。

《 人民日报 》（ 2019年05月29日 06 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)