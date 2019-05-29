中央国家机关会计领军人才培训班开班

本报北京5月28日电 （记者江琳）中央国家机关会计领军人才联合集训暨第四期中央国家机关会计领军人才培训班27日在京开班。104名学员经过笔试面试、函调考察、入围公示等程序，开始为期三年的培养工作。

2012年，国家机关事务管理局正式启动中央国家机关会计领军人才培养工程，旨在培养一批精通业务、善于管理、熟悉财经法规、具有国际视野和战略思维的复合型高层次会计人才，更好地为中央国家机关和中央企业发展服务。

据了解，实施中央国家机关会计领军人才培养工程，目的是助推新时代会计转型，促进会计队伍建设，防范和化解财经风险。目前中央国家机关会计领军人才培养工程第一期85名、第二期77名学员已顺利毕业，第三期74名学员已完成前两年集中培养工作。

《 人民日报 》（ 2019年05月29日 06 版）

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