中国品牌建设论坛2019峰会召开

本报上海5月28日电 （沈玉洁）28日，由人民日报社主管主办的《国际金融报》主办、以“中国品牌成就品牌中国”为主题的中国品牌建设论坛2019峰会在上海召开。来自各行各业的品牌精英以及专家学者齐聚一堂，为打造中国民族品牌群策群力，共同探讨中国品牌发展的机遇与挑战，憧憬中国品牌的美好未来。人民日报社副总编辑方江山出席。

与会人士指出，从小到大，从粗到精，从无品牌到有品牌，再到著名品牌群星灿烂，这就是新中国成立70年来，特别是改革开放40年以来，中国许多产业经历的品牌之路。中国品牌实现了了不起的跨越。

与会人士表示，新时代新征程，新机遇新挑战，中国品牌当自信，中国品牌当自立，中国品牌当自强。让中国品牌成就品牌中国、品牌强国，还有很长的路要走。要更加清醒地认识品牌的价值，更加全面地加强品牌建设，更好地发挥媒体在加强品牌建设进程中的积极作用。

《 人民日报 》（ 2019年05月29日 07 版）

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