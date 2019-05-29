第七届中国网络视听大会在蓉开幕

本报成都5月28日电 （记者王明峰）以“守正创新，激发视听新活力”为主题的第七届中国网络视听大会28日在四川成都开幕。会议围绕庆祝新中国成立70周年的主线举办40余场政策和行业专题研讨，推动全行业坚守正道传播正能量，践行新发展理念推动高质量发展。网络视听全产业链2000余家机构的6300余位嘉宾参会。

会议指出，网络视听行业作为一支快速崛起壮大的新军，不断丰富表现形态、创新发展业态、优化产业生态，展示出独特魅力，呈现出勃勃生机。全行业要紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕庆祝新中国成立70周年，坚持守正创新、砥砺奋进，坚持把人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标，努力推动网络视听行业高质量创新性发展，在服务大局中展示新担当新作为，谱写与时代同行、与人民共进的壮丽新篇章。

《 人民日报 》（ 2019年05月29日 07 版）

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