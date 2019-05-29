中国稳外贸该如何发力（锐财经）

日前，第六届中国（土耳其）贸易博览会在伊斯坦布尔举行。本次博览会共有300多家中国外贸企业参展，吸引了众多来自土耳其和其他国家的采购商与会。图为参展商在博览会上推介产品。

新华社记者 徐速绘摄

在贸易保护主义抬头、中美经贸摩擦加剧的背景下，中国外贸下一步走势如何？商务部日前发布的《中国对外贸易形势报告（2019年春季）》指出，尽管面临一定压力，但外贸的有利条件也不少。随着支持外贸稳规模、提质量、转动力各项举措不断落地，政策效应将持续显现，中国外贸内生动力正不断增强。

进出口总体运行平稳

《报告》显示，2019年一季度中国外贸保持了平稳运行、结构优化的态势。

——进出口总体平稳，出口增速快于进口。数据显示，一季度中国货物贸易进出口总额70051亿元，增长3.7%。其中，出口37674亿元，增长6.7%；进口32377亿元，增长0.3%；贸易顺差5297亿元，增长75.2%。

——出口结构持续优化，机电产品和劳动密集型产品出口同步增长。数据显示，一季度，机电产品出口2.2万亿元，增长5.4%，占出口总额的58.8%。服装、玩具等7大类劳动密集型产品合计出口6855.3亿元，增长6.5%，占出口总额的18.2%。

——高水平开放政策效应明显，综合保税区进出口实现“开门红”。今年初，国务院印发《国务院关于促进综合保税区高水平开放高质量发展的若干意见》后，一季度综合保税区进出口、出口、进口增速分别高出外贸整体增速8.0、1.7和16.4个百分点，表明国家促进综合保税区高水平开放高质量发展政策拉动作用明显。

——服务贸易比重提高。一季度，服务贸易进出口总额为12919.8亿元，占对外贸易总额（货物贸易与服务贸易之和）的比重达15.6%，比去年全年提高1个百分点，说明中国服务贸易整体继续保持稳定向好发展态势。

三大有利条件作支撑

商务部表示，2019年中国外贸的确面临复杂严峻的形势。不过，三大有利条件将强有力地支撑中国外贸发展。

首先，外贸政策环境不断优化。近年来，中国实施积极的进口促进战略，主动扩大进口，促进对外贸易平衡发展。2018年中国多次下调部分商品的进口关税，总体关税水平由9.8%降至7.5%，平均降幅达23%。

其次，经济高质量发展带动外贸稳中提质。当前，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。2019年3月，高技术制造业、装备制造业和消费品制造业PMI（采购经理指数）分别为52.0%、51.2%和51.4%，均明显高于制造业总体。国内产业升级以及战略性新兴产业快速发展带动相关产品和技术进出口，高质量、高技术、高附加值产品出口稳步增长，促进外贸结构更加优化。

最后，外贸结构调整，动力转换加快。近年来，中国政府全力推动外贸稳中提质，持续推进国际市场布局、国内区域布局、经营主体、商品结构、贸易方式“五个优化”，大力推动外贸转型升级基地、国际营销服务网络、贸易促进平台“三项建设”，推动外贸结构优化发展。同时持续培育外贸新优势，不断挖掘外贸发展内生动力，持续加大对跨境电商、市场采购贸易等外贸新业态新模式的扶持力度，外贸新业态新模式正成为外贸稳定增长的新动力。

稳中有进势头没变

商务部表示，为妥善应对复杂局面，2019年中国外贸将以“稳中提质”为发展目标，重点做好稳规模、提质量、转动力三项工作。

稳规模。一是要稳政策，继续推进稳外贸相关政策的落实，加强政策储备，创造良好政策环境。二是稳主体，营造良好营商环境，增强企业发展信心，优化经营主体，发挥民营企业外贸主力军作用，并培育一批有实力的大企业和跨国公司。三是稳市场，进一步加强“一带一路”国际合作，巩固传统市场并不断开拓新市场。

提质量。一是要优化出口商品结构，鼓励和支持高技术、高质量、高附加值产品出口，提升中国在全球价值链中的地位，同时进一步推动中国出口商品在质量、科技含量、品牌、营销等方面的提升。二是要积极扩大进口，优化进口结构，增加有助于转型发展的技术装备进口，增加农产品、资源性产品进口。

转动力。一是要支持培育贸易新业态、新模式，推进35个跨境电商综合试验区、14家市场采购贸易方式试点，推广服务贸易创新发展试点29条经验。二是要以创新引领外贸发展，加快形成外贸竞争新优势，促进创新优势向出口竞争优势转化，推动加工贸易创新发展，同时发挥好综合保税区作用，以高水平开放推动高质量发展。

商务部发言人高峰表示，今年以来，国家减税降费等一系列政策措施加快落地，国民经济运行总体平稳，开局良好。中国出口面临一定下行压力，但中国外贸总体稳中有进的发展势头没有改变。

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