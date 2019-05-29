智能炒菜赛亮相北京社区

“这个冬瓜虾皮口感好，我投它一票！”北京市民刘大爷投完票，才知道这盘菜是智能炒菜机制作的。5月28日，甘家口街道社区服务中心举办老年营养餐制作人机大赛，引入智能炒菜机、智能服务机器人、打分触摸屏等科技装备，探索制作老年营养餐、为老服务的更多可能。

比赛中，人工操作组与人机协同组分别制作利于改善老年健康的菜品，同台较量。菜品出锅后，两台服务机器人负责介绍、上菜。最终，人工操作组制作的一道菜获得冠军，人机协同组制作的两道菜分获亚军、季军。（记者贺勇）

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