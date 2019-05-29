取消高速公路省界收费站 30个省份启动实施方案

本报北京5月28日电 （严冰、史静远、王璐瑶）交通运输部相关负责人在28日举行的例行新闻发布会上表示，截至5月27日，北京、天津、河北等30个省份已启动制定取消高速公路省界收费站实施方案，其中河北、山西等11个省份已制定ETC推广方案，确保年底前完成。

日前，国务院办公厅正式印发《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》，部署加快建设和完善高速公路收费体系等四项具体任务，并明确了时间要求和责任单位，为开展好取消高速公路省界收费站工作提供了遵循。

交通运输部新闻发言人吴春耕表示，为落实好方案，交通运输部制定了《取消高速公路省界收费站工作作战总方案》，进行全面动员部署，打响了攻坚战。

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