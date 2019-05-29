跨境电商出口专列首列开行

本报西安5月28日电 （记者高炳）28日上午，中欧班列“长安号”（西安—明斯克）跨境电商出口专列首列发车，驰向白俄罗斯首都明斯克。

上午10时45分，伴随长鸣的汽笛，满载电子产品、服装鞋帽、生活家居等轻工产品的“长安号”缓缓驶出西安港。班列上42车跨境电商商品，来自中国内陆及沿海地区，共30大类、上百种小品类。班列将经阿拉山口出境，穿过哈萨克斯坦、俄罗斯，最终到达目的地科里亚季奇车站。全部行程共 9717公里，运行约13天。

据悉，今年1至4月，中欧班列“长安号”已开行420列，是去年同期的1.4倍；运货总重36.4万吨，是去年同期的1.2倍。

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