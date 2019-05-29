国家电网将开放百个实验室

本报北京5月28日电 （记者邱海峰）记者28日从国家电网有限公司获悉，公司将面向全社会开放100个实验室，包括19个国家级实验室。国家电网科技部主任吕运强指出，将把公司实验室资源纳入国家实验资源共享平台，同时鼓励社会各界积极参与共建公司各级实验室。
围绕加强科技创新，国家电网当天发布了“四个开放、四个合作”八大举措。其中，在开放方面，除了开放共享实验研究资源，公司还将开放合作科技项目研究，确保对外合作科技项目在公司年度项目中占比不低于60%；面向全社会发布并共同实施10类科技示范工程，涵盖新能源友好并网、综合能源服务等领域，在示范工程的规划设计、技术攻关、装备研制、投资运营等环节加大开放力度；面向全社会广泛征集新技术，将优秀创新成果纳入公司新技术目录，并在公司系统推广应用。
合作方面，国家电网提出，联合央企及国际国内上下游企业、高校、科研院所，合作共建能源电力创新共同体；联合社会力量在国家战略布局地区共建泛在电力物联网双创中心，吸引超过百支优秀创新团队入驻；合作共享科技服务平台，发挥各类产业投资基金的“杠杆”作用，形成多元化资金投入机制；合作共营科技创新企业，鼓励社会投资者与公司科技型企业建立混合所有制企业，推动双创中心和双创产业园中的高科技企业在科创板上市。
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