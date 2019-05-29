10亿吨级页岩油藏开发顺利

新华社乌鲁木齐5月28日电 （记者顾煜、杜刚）今年以来，在中国10亿吨级页岩油藏——吉木萨尔页岩油区域，中国石油新疆油田公司全面推进开发，已动用钻机36部，开钻47口井，完井8口，日进尺2000米以上，累计完成进尺160000余米。

近年来，中国石油在渤海湾盆地、准噶尔盆地、松辽盆地、鄂尔多斯盆地等大型沉积盆地开展先导试验，加大风险勘探投入，把页岩油列为四大勘探领域方向之一，将大港油田、新疆油田、吐哈油田和长庆油田列为页岩油开发重要示范区。

据新疆油田公司介绍，今年，吉木萨尔页岩油区计划动用钻机45部，完钻近百口井，全年计划压裂55口井，其中跨年井12口、新井43口，截至目前已开井2口且已见油。

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