初夏，云南省腾冲市的猴桥口岸一派繁忙热闹的景象。中缅国门两侧，排成长龙的货运车辆有序出入境，国内的建筑材料、生活日用品等源源不断运往南亚、东南亚国家，又从国外运回香蕉、菠萝、橡胶、大米等农产品。

据介绍，作为国家级一类口岸，猴桥口岸新联检楼建成以后，通关便利化水平得到了较大提高，小型车1分钟就能通过检测设备，个人3分钟就可办完通关手续，从猴桥口岸进出的车流、人流日益增长。今年1至4月，猴桥口岸进出口车辆8.9万辆次，同比增16.89%，货运值达2.09亿美元，同比增106%，出入境24.86万人次，同比增27.2%，各项数据均在云南省陆路口岸前列。

通道兴则产业兴，猴桥口岸的畅通影响着腾冲经济发展格局。农产品、翡翠、琥珀的进口和基建材料、轻工业产品的出口都得到了快速增长，并逐渐形成产业集群。比如，在腾冲县城，建成了翡翠、琥珀的综合批发市场，集批发、加工、销售为一体，从业人员3万人，很多知名雕刻大师和品牌珠宝商纷纷入驻，每5天进行一次的“赶街日”吸引着世界各地的翡翠、琥珀爱好者，人声鼎沸、熙熙攘攘的交易市场重塑着“中国翡翠第一城”和“中国琥珀之城”的辉煌。

作为著名侨乡，云南腾冲边境线长148.075千米，是南方丝绸古道上的重镇，也是中国通往南亚、东南亚国家的重要门户。

随着“一带一路”建设深入推进，腾冲依托地缘优势和资源优势，聚焦发展“大健康”、“大物流”产业，猴桥口岸迎来了重要的发展机遇，焕发出勃勃生机，2018年腾冲进出口总额突破25亿元。

“下一步，腾冲将会有更多的产业围绕口岸进行布局，在中和片区，聚焦‘大健康’产业发展，突出产城融合，以唐风汉韵的风貌规划建设生物医药特色园区，形成种植、研发、加工、销售为一体的生物制药产业集群；在猴桥下街片区，聚焦‘大物流’，规划建设以仓储物流、转口加工、商贸服务为主的高品质外向型产业和保税物流基地。”腾冲边境经济合作区管委会副主任罗斌介绍说。

口岸的繁荣，在带动经济发展的同时，也让边境群众享受到了实惠。猴桥口岸旁的国门新村是一个傈僳族村寨，有800多人参加了边民互市和旅游服务，人均年收入增加了5000余元。富起来的傈僳族群众见证着村子的变化，道路越来越平坦，路灯越来越明亮，绿化越来越美好，每逢节日，傈僳族群众就在新修的文化活动广场上载歌载舞……

“我们将依托猴桥口岸，规划建设南亚风情小镇，实现边贸互市、小型仓储物流、商品展销、边境旅游餐饮住宿等功能。”谈及未来，猴桥镇猴桥社区党总支书记、国门新村的致富带头人蔡文辉充满了信心。

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