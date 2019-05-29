处理好智库建设中的几个重要关系

在经济社会快速发展、国家和社会治理日益复杂的背景下，中国特色新型智库日益成为党和政府科学决策、民主决策、依法决策的重要支撑和国家治理体系的重要组成部分。近年来，中国特色新型智库建设在党和政府大力支持下快速推进，正在从数量扩张向结构优化、质量提升发展。但是，无论从智库产出成果的数量和质量看，还是从智库对促进科学决策、引导社会认知的实际作用看，中国特色新型智库建设都还有很长的路要走。深入推进中国特色新型智库建设，充分发挥智库作用，需要处理好以下几个重要关系。

政府驱动与市场驱动的关系。政府驱动在智库建设初期可以取得立竿见影的效果，但智库长期健康发展不能仅仅依靠政府驱动，还需要依靠市场驱动。在智库建设初期，政府可以进行适当引导和扶持，同时明确智库的特殊市场属性。应当看到，智库建设既应体现公共性、社会性、政治性等特征，也应符合一般市场规律，如遵循价值规律、受供需关系影响、需要优胜劣汰的竞争机制等。因此，在智库建设中，既要从供给侧着手，使智库尽快发展起来；又要落脚于需求侧，以需求为牵引，健全智库管理体制和运行机制，完善智库产品供给机制，促进智库间的竞争，激发智库发展的内生动力。

决策与咨询的关系。当前，不少地方政府只有在面对复杂决策时才会向智库咨询。这是一种被动咨询模式，还需在治理过程中强调主动咨询。应急型决策咨询是必要的，同时还应促进智库对战略性问题的研究思考。充分发挥智库作用，进一步提高决策科学化水平，应将咨询作为公共事务决策的前置程序，使决策咨询真正成为公共事务管理的一部分，进而探索形成智库参与决策的有效路径。

重点智库建设与智库产业化发展的关系。推动智库建设，既要有代表行业水平的智库品牌，也要有庞大的智库群体。只有这样，智库发展才能获得源源不断的动力。因此，既要加强重点智库建设，又要促进智库产业化发展。应树立产业化思维，对智库发展政策、市场培育、发展环境等进行系统构建，通过形成产业化路径来促进智库繁荣发展。

供给侧法规制度与需求侧法规制度的关系。目前，促进智库发展的供给侧法规制度较多，但有关需求侧即决策咨询方面的法规制度较少。智库需求侧法规制度构建至少应包括三个方面：一是将决策咨询作为公共事务决策的必要程序，推动被动咨询转变为主动咨询；二是明确社会智库的非营利机构性质，形成政府研究机构和社会智库既有竞争又有配合的发展格局；三是建立和完善政府购买决策咨询服务制度，将决策咨询纳入政府采购范围。

政府咨询需求与社会需求的关系。满足政府咨询需求是智库功能的一个重要方面，通过理论分析引导社会认知同样是智库的一项重要功能。很多社会治理问题与人民群众生产生活密切相关，提高公众参与度是改善社会治理、推进决策科学化民主化的重要一环。因此，智库产品供给应树立公众需求意识，满足公众的智库需求，在公众关切的热点问题上及时进行专业回应和解疑释惑。在信息技术快速发展的时代条件下，信息来源复杂多样，影响决策的各种思想和话语众多。应充分发挥智库作用，让其运用专业知识引导公众朝着正确方向思考社会热点问题，为提升公众理性思考能力、提高社会治理水平、改善发展环境作出贡献。

（作者单位：华南师范大学）

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