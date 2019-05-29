经济发展亮点多韧性足：税费红包落袋 企业发展更快

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今年以来，一系列减税降费政策直击当前市场主体的难点，成为深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展的重要举措。

降低社保费率，减轻企业负担；深化增值税改革，为实体经济带来真金白银的利好；推进个税改革，百姓得到实惠，有效带动国内消费增长……随着一个个减税降费的“红包”落入企业和居民的口袋，经济内生动力更加澎湃、强劲。

1月1日，个税专项附加扣除政策落地；4月1日，下调增值税税率；5月1日，降低社会保险费率……今年以来，一系列减税降费政策直击当前市场主体的难点，有效减轻企业负担，增加居民收入，完善税收制度，成为深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展的重要举措。随着《政府工作报告》提出的2万亿元减税降费“红包”逐步兑现，经济活力得到有效激发，发展信心不断提升。

社保减负3000多亿元

经营成本降了，发展活力更足

“今年国家减税降费，对劳动密集型企业来说是双喜临门。”5月开始，安徽省芜湖县企业社会保险费基数下限下降600多元，听到这个消息，有1600余名员工参保的芜湖飞科电器有限公司财务负责人李淑迎高兴地说，费率下调，基数也降低了，公司预计年少缴680万元。

与飞科电器公司一样，不少传统制造业都是劳动密集型企业，人力成本是影响企业效益的重要因素。5月1日开始，我国实施降低社会保险费率政策，有效降低企业人力资源成本，缓解制造业企业的资金困难，进一步提振了企业的发展信心。

中国石油大庆石化分公司拥有员工2.65万人，今年前4个月平均月缴养老保险5800万元。公司社会保险科负责人说：“4月底省里出台了社保费文件后，税务部门辅导我们逐条解读内容，经过仔细测算，公司今年5月至12月预计可以减少社保费6670万元，有效降低了经营成本。”

而对于面临转型困扰的能源企业而言，本次降费率政策更是雪中送炭。

在黑龙江，老牌国有企业鹤岗矿业集团近年面临资源枯竭、资金紧张等难题，5月1日起，城镇职工基本养老保险费企业统筹部分费率由20%下降到16%，同时降低社保缴费基数。企业有关负责人表示，新政策落实预计全年可减少缴费额5000万元，这对于集团轻装前行、实现脱困发展以及维护职工利益意义深远。

社保费降费率不仅意味着成本降低，许多劳动密集型企业还根据公司发展实际，把省下来的“费”更多用在产业转型升级，改善职工生产生活、提高薪资待遇上，以期稳定用工规模，提升用工质量，激发生产经营活力。

中铁七局集团电务工程有限公司人力资源部部长王海斌介绍说：“集团缴费金额月下调23万元，节省下来的资金目前主要用于提升职工福利，前不久为职工建了食堂，更加方便了职工工作生活。”

据测算，降低社保费率政策今年可减轻养老保险缴费负担1900多亿元，减轻失业保险、工伤保险缴费负担1100多亿元，三个险种合计全年减轻社保缴费负担3000多亿元。

中央财经大学财税学院教授樊勇认为，人力成本是影响传统制造业发展的重要因素，受经济环境影响，近年来我国人力资源成本普遍增加，在一定程度上挤占了制造业企业研发等发展资金，此次国家出台的降低社会保险费率政策，为传统制造业企业发展注入了新的活力。

增值税减税超万亿元

企业信心稳了，投资意愿更强

制造业等现行16%的税率降到13%，交通运输业等现行10%的税率降到9%，扩大进项税抵扣范围，试行期末留抵退税制度，对生产、生活性服务业进项税额加计抵减……4月1日，作为今年减税降费“主菜”的深化增值税改革正式“上桌”，预计全年减税降负规模将超过1万亿元，为制造业等实体经济带来真金白银的利好。

“税率由16%降至13%，我们企业预计全年可减税1616万元，相当于利润增加近6%。”武汉苏泊尔炊具有限公司财务总监干文昌介绍说，“增值税改革实实在在地减轻了企业负担，我们准备投入3000万元上线智能机器人，更好促进结构转型以及可持续发展，将一口锅卖向全世界。”

作为促进创业创新和保持就业稳定的主力军，小微企业受到国家减税政策的重点扶持。今年以来，国家推出了一系列小微企业普惠性税收减免措施，包括对增值税小规模纳税人免征增值税，对小型微利企业按标准降低企业所得税等，着力增强小微企业发展动力。

山东潍坊隆泰绿丰早餐工程有限公司是一家零售散装食品企业，之前应纳税所得额超过小微企业优惠政策上限，不能享受税收减免。今年，国家大规模实施减税降费政策，让企业得到实惠。“我们企业属于食品零售行业，人员密集、劳动强度大、利润空间小，今年根据小微企业普惠性减免政策相关规定，仅企业所得税预计就可减免26万元。”企业负责人郭秀兰表示，国家减税降费政策对解决企业资金紧缺问题，起到了极大的推动作用，让公司更有信心做大做强。

国家税务总局公布的数据显示，今年一季度，小微企业普惠性政策新增减税576亿元，其中民营经济享受新增减税493亿元，占全部新增减税额的85.6%。

“减税降费，就是用政府收入的‘减法’换取企业效益的‘加法’、市场活力的‘乘法’。”税务总局减税办常务副主任、收入规划核算司司长蔡自力表示，税收监测数据显示，全国重点税源企业信心指数止落回升，从2018年四季度的121.16上扬至2019年一季度的125.23，回升了4个点，显示企业投资意愿增强，预示二季度企业生产经营将呈向好态势。

人均少缴个税855元

居民收入增加了，消费更有动力

去年开始的个人所得税改革，为众多普通居民送上了大大的“红包”。在去年10月1日个税起征点由3500元/月上调至5000元/月基础上，今年开始，我国个人所得税制度首次实施子女教育、继续教育、赡养老人等六大专项附加扣除政策，两步改革因素叠加，累计已有9163万人的工薪所得无需缴纳个人所得税。

“酒店业是劳动密集型产业，人力资本影响到酒店生存发展的竞争力。”明华（蛇口）海员服务公司明华国际会议中心财务负责人戴玉平介绍，明华中心在职员工338人，个税改革前，代扣代缴税款人数为181人，去年10月个税调整后，纳税人数大幅下降为68人，减税幅度达41.84%，今年1月专项附加扣除政策实施后，税负进一步降低，需缴个税的人数下降到38人。

税务总局的数据显示，今年一季度，个税改革累计减税1686亿元，人均减税855元。个税改革带来的居民收入增加，让不少家庭有了提升消费品质、改善生活质量的动力，有效带动了国内消费增长。

“税负降了，帮我们家减少了子女教育、赡养老人等生活压力，今年我计划在暑假期间带着孩子一起旅游，去领略祖国的大好河山。”平安人寿保险公司湖北宜昌中心支公司业务员黄媛媛说，个税改革后，自己身边咨询购买保险产品的朋友明显增多了，大家都想用减税带来的收入购买更好的生活保障，这让自己对未来收入增加更有信心。

对照工资单，黄媛媛算了起来：今年1月她缴纳个税107.95元，而按照个税改革前的计算办法需缴1375.71元，直接减税1267.76元，下降了92%；2月缴纳个税523.54元，新旧对比减少了3068.71元，下降85%。两个月下来，她的个税就少缴了4336.47元。

北京大学国民经济研究中心近期发布的一份报告显示，本次个税改革使得免征个人所得税的城镇就业人员比例扩大了26.32个百分点，对于中低收入就业人员而言，个税改革的减税力度显著。本次个税改革最终可以扩大消费支出7176亿元，若以2017年的GDP计算，则本次个税改革可以拉动中国GDP增长0.87个百分点。

“通过个税改革，有效提升了消费者的购买能力，这有利于发挥消费对经济发展的基础作用，为经济平稳运行提供有力支撑。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红表示，本次个税改革使得缴税人数比例大幅降低，尤其减轻了许多中低收入者的个税负担，对于拉动消费、扩大内需，具有积极意义。（记者 吴秋余）

(责编：蒋琪、付长超)