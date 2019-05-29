麦收时节，山东省临沂市郯城县农民把收获的小麦等秸秆晾晒消毒后编织成精美的秸秆工艺品销往国内外市场，既避免了秸秆焚烧造成的环境污染，又增加了收入。

当地政府协调农商行资金扶持创办了草编合作社，通过网商、微博等渠道发布供求信息。目前，全县有10多个专业村上万名农民从事农作物秸秆编织，年编织出口秸秆工艺品100多万件（套），消化农作物秸秆4000多万公斤，当地农民靠编织秸秆工艺品走上致富路。

房德华摄（影像中国）

(责编：蒋琪、付长超)