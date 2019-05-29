人民论坛：中国的发展是世界的机遇

如今，对于许多中国普通民众来说，进口樱桃早已不是什么稀罕物。然而，很多人却不知道，小小樱桃在中国的走红，竟给大洋彼岸带来了商机。今年年初，8个装满阿根廷巴塔哥尼亚新鲜樱桃的集装箱抵达中国港口，樱桃在春节期间很快被抢购一空。这意味着，继智利之后，阿根廷樱桃进入中国市场。这样的“甜蜜共享”，既是合作共赢的生动写照，也是中国开放大门越开越大的有力印证。

今天的中国，不仅是“世界工厂”，也是“世界市场”。以2018年的数据测算，在中国市场，仅一个小时，外贸进出口值就超过5亿美元，百姓用于购物和餐饮的消费达43亿，快递企业处理的快递超过600万件。如此巨大基数，如此强劲势头，外国企业家感慨：“中国市场规模之大、范围之广令我折服，中国市场活力之盛、潜力之深始终令我惊叹”。大市场孕育大机遇。一个近14亿人口的庞大消费市场，一个世界上规模最大、成长最快的中等收入群体，这既是中国独一无二的市场潜力所在，也是世界寻找新动力、开拓新空间的发展机遇所在。

更重要的是，中国市场，不仅有量的扩大，更有质的提升。放眼中国，以前大家关心的是“有没有”，现在更注重“好不好”；以前想的是“买啥货”，现在多考虑“买啥牌”，人们的消费偏好正从“越便宜越好”向多元化、个性化、品质化转型，消费升级浪潮正涌。这为越来越多的跨国企业提供更多潜在机遇。从特斯拉成为首个在中国落地的外资独资新能源车企，到星巴克计划每年在中国大陆新增门店600家，再到德国巴斯夫投资100亿美元在广东湛江建设精细化工一体化基地，为何越来越多的外国企业纷纷扩大在华投资？他们看中的，正是中国经济转型升级带来的宝贵机遇。可以说，中国的发展，是世界的机遇；中国发展越快，世界机遇就越多。

经济全球化时代，哪里有市场，哪里更具开放的诚意，企业就到哪里去。无论是出台外商投资法，还是实施准入前国民待遇加负面清单管理模式；不管是继续削减行政审批和许可事项，还是宣布“将进一步降低关税水平，消除各种非关税壁垒”，中国始终以坚强的决心、坚定的步伐，不断深化改革开放，持续优化营商环境。满满的诚意，也让中国成为投资的热土：在2018年全球跨国投资下降19%的情况下，中国却逆势增长，实际使用外资1383亿美元，稳居发展中国家首位；全年新设外资企业超过6万家，增长69.8%。一个潜力无穷、更加开放的中国，必将如同一块超级磁石一样，受到外资的青睐。

立己达人，兼善天下。中国人深知“独行快，众行远”的道理，中国愿意和其他国家分享发展机遇，也欢迎别国搭乘中国发展的列车。中国人历来重信践诺，与中国打交道，只会收获合作共赢的友谊与实实在在的利益。历史已经证明，并将继续证明，“一个更加开放的中国，将同世界形成更加良性的互动，带来更加进步和繁荣的中国和世界”。

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