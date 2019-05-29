国际人士谈一带一路合作：推进务实合作 实现互利共赢

中企参与投资、建设的越南海阳燃煤电厂正在有序施工。

本报记者 刘 刚摄

在海信南非工业园内，中方技术人员正在指导南非工人组装产品。

本报记者 李滢嫣摄

共建一带一路擘画人类社会前进方向

（法国）索尼娅·布雷斯莱

自从了解共建“一带一路”倡议后，我就在不断思考如何推广这一倡议。共建“一带一路”擘画人类社会前进方向。共建“一带一路”倡议让我神往，它唤起了我对不同文明的向往，对自我突破的渴望，以及对人类携手创造美好新事物的期望。

共建“一带一路”倡议让我们看到这样一个未来：全球化的世界，每个国家都应积极参与。这个未来就是共建“一带一路”倡议连接起来的人类命运共同体。

自从了解共建“一带一路”倡议后，我就在不断思考如何推广这一倡议。我决定成立自己的出版社，建立法国和中国文化之间的友谊桥梁。这就是“丝绸之路出版社”的由来。我希望出版更多中国和法国作家的作品，增进两国民众对彼此的了解，让更多法国民众更客观地认识中国。

国家之间的交往需要通过友好合作、文化交流来实现，并且只有在“双赢对话”的框架下才能够实现。对话意味着互相倾听和认可。共建“一带一路”倡议聚焦互联互通，深化务实合作，携手应对人类面临的各种风险挑战，实现互利共赢、共同发展。通过共建“一带一路”倡议，中国与沿线国家相互倾听，形成更加良性的互动，带来更加繁荣的中国和世界。在参与国的努力下，共建“一带一路”互联互通架构基本形成，数量可观的合作项目落地生根，160多个国家和国际组织同中国签署共建“一带一路”合作协议。

2014年，我受邀前往甘肃兰州参加“一带一路”文化圆桌会议。这次经历让我大开眼界。共建“一带一路”倡议是一个充满智慧和创新的倡议。我不停地告诉自己：我们正在经历人类历史上的伟大转折。论坛上一位嘉宾的话让我记忆犹新。他说，共建“一带一路”倡议的特点是开放、尊重和包容，具有长远规划性、合作双赢性、可持续性以及对全人类的普惠性，“一带一路”建立在“和谐”的原则上。

和谐是世界平衡的关键。我们可以认为，衣食无忧、享有发展权是实现和谐的基础。和谐是中华优秀传统文化的重要内容。共建“一带一路”倡议将沿线不同文明的交往与融合作为重要目标，推动不同文明交流互鉴、共同进步。不论是经由陆路还是海路，共建“一带一路”倡议都连接起了不同的国家和文化，并创造新发展、取得新进步。

共建“一带一路”擘画人类社会前进方向。共建“一带一路”倡议让我神往，它唤起了我对不同文明的向往，对自我突破的渴望，以及对人类携手创造美好新事物的期望。

共建“一带一路”是建设未来之路。我们要积极推广这一倡议。增进各方面的交流与联通，可以让不同国家共同发展，促进相互理解。

（作者为法国作家，本报驻法国记者龚鸣书面采访整理）

共建一带一路架起沟通与理解的桥梁

（意大利）保罗·萨洛姆

古丝绸之路上留下了无数人的足迹。他们促进着两种文明的相融相通。这种文化上的密切联系，推动意大利更加积极投身共建“一带一路”。习近平主席提出的这个伟大构想，勾画出了东西方联系和交流复兴的蓝图。

几千年来，古丝绸之路一直作为纽带连接着东西方文明，使广袤世界与历史长河中有如此不同起源的人类文明相遇、相融。众多历史文物不断印证着古罗马帝国与古代中国相遇相知的友好历史。

习近平主席不久前访问意大利。他在《晚邮报》上发表署名文章指出：“早在两千多年前，古老的丝绸之路就让远隔万里的中国和古罗马联系在一起。汉朝曾派使者甘英寻找‘大秦’。古罗马诗人维吉尔和地理学家庞波尼乌斯多次提到‘丝绸之国’。”

古丝绸之路上留下了无数人的足迹。以马可·波罗为代表，一位位友好使者因更近距离地了解彼此文化而被后人铭记。他们促进着两种文明的相融相通。这种文化上的密切联系，推动意大利更加积极投身共建“一带一路”。习近平主席提出的这个伟大构想，勾画出了东西方联系和交流复兴的蓝图。共建“一带一路”倡议已从构想日益成为一个提供接触、交流、融通多重机遇，富有世纪力量的历史进程。

近6年来，中国同160多个国家和国际组织签署共建“一带一路”合作协议，同沿线国家货物贸易额超过6万亿美元。“一带一路”日益成为各国共同的机遇之路、繁荣之路。尽管意大利和中国国情不同，但正如习近平主席在署名文章中所指出的：“面对当今世界的变革和挑战，两国从历史沧桑中汲取宝贵经验，共同畅想构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，构建人类命运共同体的美好愿景。”这让人们对意中两国友好的美好未来充满信心。

1985年，在改革开放初期，我来到了中国——这个古老又充满生机的国家。我和我的夫人正是在这个充满魅力的国度相遇、相知、相爱。从那时至今，懂一点中文的我有幸一直见证着这个伟大国家的发展。我目睹了中国在这一进程中不断创新、奋发进取、勇于担当，如今日益成为参与国际事务的重要力量，展现出一个负责任大国的形象。我深信，意大利将一直是中国真挚的朋友。因为我们都有彼此不可替代的优势，相互欣赏、相互敬佩。正如意大利著名作家莫拉维亚的话：“友谊不是偶然的选择，而是志同道合的结果。”

当今时代，在共建“一带一路”如火如荼的发展进程中，我们可以说，共建“一带一路”跨越东西方，架起更多相互沟通与理解的桥梁。

（作者为意大利《晚邮报》国际部副主任，本报驻意大利记者叶琦采访整理）

共建一带一路倡议是完善全球治理的重要平台

（柬埔寨）良·勒克斯

共建“一带一路”倡议将继续推动相关国家在各领域内的紧密联系，促进各国的发展与进步。共建“一带一路”倡议给媒体从业者带来了更鲜活、更鼓舞人心的正能量故事。媒体应发挥独特作用，讲好共建“一带一路”高质量发展的故事，为推动构建人类命运共同体这一美好未来作出贡献。

近6年来，已有160多个国家和国际组织同中国签署了共建“一带一路”合作协议。参与国及其他国家之间的经贸合作得到了促进和加强，每个国家都收获了新的发展，成果丰硕。

共建“一带一路”倡议是完善全球治理、实现互利共赢的重要平台。值得注意的是，每个参与国都在双赢的基础上受益并将继续获益，对区域和全球经济都产生了非常积极的影响。推进共建“一带一路”倡议，拓展共同发展新空间，有助于促进亚洲、非洲和欧洲国家之间的联系更加紧密，使这些国家在全球化的市场中展开贸易往来，发展社会经济，提升国民福祉。柬埔寨积极响应并参与共建“一带一路”，从中获得了实实在在的发展利益。

共建“一带一路”倡议给媒体从业者带来了更鲜活、更鼓舞人心的正能量故事。我曾两次参加人民日报社主办的“一带一路”媒体合作论坛。通过与媒体同行广泛交流，我了解到许多国家都切实享受到了参与共建“一带一路”带来的成果。中国致力于加强国际发展合作，为发展中国家创造更多发展机遇和发展空间，帮助他们摆脱贫困。在基础设施、交通运输、贸易往来等方面，共建“一带一路”倡议切切实实地改善了众多发展中国家人民的生活。比如蒙内铁路贯通后，给肯尼亚民众的出行带来了便利，让肯尼亚与非洲其他国家的联系更为紧密，为非洲经济社会的发展带来了巨大改变。

中国愿意把自身发展同周边国家发展更紧密地结合起来，欢迎周边国家搭乘中国发展“快车”“便车”，让中国发展成果更多惠及周边，让大家一起过上好日子。这些朴实真诚的话语表明了共建“一带一路”倡议的宝贵价值。

当今世界正面临着百年未有之大变局，中国参与全球治理的角色和责任不可或缺。中国积极促进贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义，推动经济全球化朝着更加开放、包容的方向发展。中国作为一个负责任的大国，采取了许多积极行动和措施，支持解决从区域安全、气候变化到可持续发展等全球关注的问题，同联合国在发展领域加强合作。

中国为推动多边主义付出积极努力，对推动全球治理持续发挥着重要支柱作用，有助于促进可持续发展，维护和保障地区和平、安全与稳定。共建“一带一路”倡议将继续推动相关国家在各领域内的紧密联系，促进各国的发展与进步。媒体应发挥独特作用，讲好共建“一带一路”高质量发展的故事，为推动构建人类命运共同体这一美好未来作出贡献。

（作者为柬埔寨新快新闻网执行总裁，本报记者赵益普采访整理，郑美辰参与采访）

共建一带一路是互利互惠的致富路

（埃及）侯萨姆

共建“一带一路”倡议是中国送给世界的礼物，为其他寻求进一步发展的国家提供了宝贵机遇。埃及和中国可以通过共建“一带一路”，实现更深层次的互利共赢，为人民生活带来福祉。

凡是到过中国的朋友，都会惊叹于中国的高速发展。我曾走访过数十个中国城市，结交到许多朋友，也体验了中国各地不同的文化习俗。从那时起，我更加关注中国的发展。脱贫攻坚、扩大开放、共建“一带一路”倡议……这些关键词成了我深入了解中国的窗口。

正如习近平主席在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上所说，共建“一带一路”为世界经济增长开辟了新空间，为国际贸易和投资搭建了新平台，为完善全球经济治理拓展了新实践，为增进各国民生福祉作出了新贡献，成为共同的机遇之路、繁荣之路。

中国人常说，要致富先修路。共建“一带一路”倡议是为方便中国与世界分享发展红利、与各国实现互利互惠的“致富路”，是中国送给世界的礼物，为其他寻求进一步发展的国家提供了宝贵机遇。2018年11月，中国举办首届国际进口博览会，再次向外界展示了进一步扩大开放、与世界分享发展红利的信心与决心。中国既是“世界工厂”，也是“世界市场”。中国有世界上规模最大、成长最快的中等收入群体，有巨大的消费增长潜力。习近平主席提出，将进一步降低关税水平，消除各种非关税壁垒，不断开大中国市场大门，欢迎来自世界各国的高质量产品。这种平等、包容、开放的姿态给了埃及企业更多信心。

当前，国际形势正在发生深刻变化。以中国为代表的新兴市场和发展中国家正在快速进步，在国际事务和经济发展中发挥着越来越重要的作用。改革开放40多年取得的显著成就，让中国吸引了世界关注，也让中国成为许多发展中国家的榜样。

2018年，我受邀参加人民日报社主办的“一带一路”媒体合作论坛。在海南省的中外媒体跨境采访活动中，我不仅欣赏到了海南的美丽风光，也深切体会到发展旅游业给当地农民生活带来的巨大变化。独具特色的乡村旅游让农民脱贫致富，过上了好日子。这样的例子在中国还有很多。通过因地制宜采取各种政策和措施，中国让数亿人口摆脱贫困，值得称赞和学习。

中国和埃及虽相隔遥远，但传统友谊深厚，持续开展友好合作，正携手走在互利共赢的大道上。埃及正在实施长远的经济发展规划，希望能够最大限度地在贸易、工业、金融等领域同中国开展全面合作。埃及总统塞西非常重视与中国的合作，上任以来已经多次访问中国。他还曾在不同场合多次强调对共建“一带一路”的支持。我坚信，埃及和中国，可以通过共建“一带一路”，实现更深层次的互利共赢，为人民生活带来福祉。

（作者为埃及《消息报》外交及阿拉伯事务部主任，本报驻埃及记者周輖采访整理）

共建一带一路为世界各国共同发展提供机遇

（缅甸）吴温丁

共建“一带一路”倡议的内涵不仅仅是物质联系，它更促进了不同民族间的交流、不同文化间的沟通，推动民心和情谊的互联互通。共建“一带一路”为世界各国共同发展提供机遇，在全世界范围内开设了“快速发展列车”，众多国家期待乘坐这趟列车，向着发展社会经济、提高人民福祉的目标前进。

习近平主席在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上指出：“共建‘一带一路’，顺应经济全球化的历史潮流，顺应全球治理体系变革的时代要求，顺应各国人民过上更好日子的强烈愿望。”

作为共建“一带一路”倡议的重要组成部分，中缅经济走廊把缅甸不同发展程度的地区连接了起来。中缅经济走廊首期24个项目中，缅甸政府同意优先加快其中9个重大项目的进程。目前中缅经济走廊的标志性项目——皎漂经济特区深水港项目建设已正式签约启动。许多专家都表示，缅甸未来的经济社会发展在很大程度上取决于共建“一带一路”基础设施建设项目的进展。

我担任缅甸《联邦日报》主编时，得以有更多机会前往中国。在访问北京、上海、深圳、昆明、衢州、贵阳等城市的过程中，我感受到了中国各地的发展活力，增进了对中国的了解。在贵州省贵阳市，我们乘车沿高速公路行驶，穿行在众多隧道和桥梁之间，良好的基础设施令我羡慕不已。

共建“一带一路”，关键是互联互通。基础设施是互联互通的基石。缅甸的基础设施相对落后。但在共建“一带一路”框架下，许多优秀的缅中合作项目将很快投入建设。我们不仅将建造高速铁路、工业园区，在经济特区、深海港口等地也都将开展更多合作。除了改进技术、方便运输、繁荣贸易之外，我们可以获得更大的国际市场，这对于缅甸的经济发展大有裨益。

共建“一带一路”倡议的内涵不仅仅是物质联系，它更促进了不同民族间的交流、不同文化间的沟通，推动民心和情谊的互联互通。共建“一带一路”让我们更加积极地架设不同文明互学互鉴的桥梁，深入开展教育、科学、旅游等各领域人文合作，形成多元互动的人文交流格局。

共建“一带一路”给我们带来帮助和希望。过去，“80天环游地球”是只在小说中出现的奇思妙想。如今，共建“一带一路”带来的互联互通让我们有机会在较短的时间内到达世界的各个地方。

中国人民拥有坚韧不屈的品格和强烈的民族自豪感。中国人民在中国共产党的带领下，正朝着国家兴旺、人民富裕的伟大目标不懈前进。中国致力于推动构建人类命运共同体，与世界分享知识、技术、经验、财富。共建“一带一路”为世界各国共同发展提供机遇，在全世界范围内开设了“快速发展列车”，众多国家期待乘坐这趟列车，向着发展社会经济、提高人民福祉的目标前进。

（作者为缅甸《北方之星》杂志总编辑，本报记者赵益普采访整理，郑美辰参与采访）

制图：张芳曼

(责编：蒋琪、付长超)