中国经济韧性十足 市场预期稳 企业信心足

数据来源：国家统计局、中国人民银行

去年下半年以来，全球经济增长与国际贸易放缓，一些先行指标回落，令一些人对今年全球经济预期不甚乐观。然而，今年以来中国经济的表现却让人刮目相看：一季度，国民经济开局平稳，GDP同比增长6.4%；4月制造业PMI（采购经理指数）稳居扩张区间，PPI（工业生产者出厂价格指数）温和上涨、稳中回升，折射出需求回暖、生产扩张、市场走稳。国际货币基金组织、汇丰银行等机构也纷纷上调了对中国经济增速的预期。

中国经济预期向好有哪些佐证？企业为何会对未来充满信心？记者进行了采访。

宏观指标佐证预期向好

3、4月份，PMI重回扩张区间，PPI实现稳中回升

5月中旬，一场国际工程机械界的盛会在长沙拉开帷幕。全球行业50强中有一半莅临，体现出跨国企业对中国的重视。许多外宾直言，十分看好中国市场，对未来预期良好。

预期来自于理性分析。分析预测经济走势，有两个重要先行指标可作参照：一是反映市场景气程度的PMI，一是反映市场价格的PPI。

从PMI看，今年以来市场景气度较高、企业信心稳定。

一般认为，PMI高于50%，反映经济总体扩张；低于50%，反映经济在总体收缩。进入2019年，制造业PMI曾在1、2月份低于50%，但在3、4月份却发生扭转——3月份，制造业PMI达50.5%，比上月上升1.3个百分点，在连续3个月低于50%的临界点之后，重回扩张区间；4月份，制造业PMI达50.1%，连续两个月位于临界点之上，为2018年11月以来的次高点。

PMI中的一些细分指标也传递出产需扩张、进出口回暖等利好——4月份，生产指数和新订单指数分别为52.1%和51.4%，均高于一季度均值，也均处于近7个月较高景气水平；新出口订单指数和进口指数为49.2%和49.7%，均连续两个月回升。

从PPI看，今年以来市场需求回暖、企业预期向好。

一般而言，PPI温和上涨，企业趋向于加大购进、扩大生产；PPI走低，企业则会倾向于保持观望，以求更低成本。而企业的采购决策又会反过来影响市场价格，需求越旺，价格越高；需求收紧，价格越低。

2019年以来，我国制造业PPI呈现“前低后高”的走势。1、2月份，PPI分别环比下降0.6%、0.1%，延续去年四季度以来的下行态势，但降幅有所收窄。3月，节后工业企业陆续复工，市场需求转旺，在原油、钢材等价格上涨带动下，PPI结束连续4个月的环比下降，上涨0.1%。4月，PPI环比上涨0.3%，涨幅继续扩大。“看环比，PPI实现了稳中回升，反映出市场需求回暖、供需趋于动态平衡、企业预期总体向好。”中国宏观经济研究院市场与价格研究所研究员郭丽岩认为，这也预示着企业在下一阶段的采购、备货、生产等活动有望趋向活跃。

PMI与PPI之外，也有一些指标印证着市场信心。人民银行问卷调查显示，一季度企业家信心指数为69.2%，比上季提高1.4个百分点；统计部门开展的中国消费者信心调查显示，一季度消费者信心指数为124.6，比上季提高3.2点。“不管生产者还是消费者，不管国内还是国际，普遍对中国经济的增长预期是看好的。”国家统计局新闻发言人毛盛勇表示。

企业感受折射坚定信心

中国市场的巨大潜力正有效释放，不少企业今年以来的新订单实现了较大幅度增加

看宏观指标，中国经济稳中有进、前景向好。那么，作为微观主体的企业感受又如何呢？

65英寸大彩电、对开门冰箱、洗碗机、净水器、扫地机器人……根据“苏宁零售云”统计，此前不少主销大中城市的商品，这两年正快速渗入县、乡市场中。苏宁控股集团董事长张近东认为，中国是一个拥有近14亿人口的全球最大市场，“对企业来说，这意味着无限的潜力和广阔的空间。”

居民消费潜力释放，带来了消费品行业的蒸蒸日上；转型升级趋势加快，则带来了高技术制造业等生产领域的风生水起。

“一季度以来，来自锂电池、光伏、通信、电子等行业的需求快速增长，订单比去年同期增长了20%以上。”南京埃斯顿自动化股份有限公司主打产品为工业机器人，公司副总经理袁琴道出她的“信心来源”：随着用工成本上升，工业生产越发讲求效率；随着消费趋于个性化，小批量生产受到追捧，市场对智能制造的需求更旺。“有机构预测，从2019年到2021年，我国工业机器人的市场规模将年均增长30%以上。”

内需让人放心的同时，也有不少人关心：国际经贸形势的变化对企业预期会有何影响？

“今年一季度，订单同比增长近三成，企业运行平稳，生产持续扩大。”主要生产集成电路装备核心零部件的沈阳富创精密设备有限公司是家外向型企业，订单中有八成来自一家美国客户。公司董事长郑广文说，尽管从去年7月起，产品出口就受到了加征关税的影响，但实际经营中未感到太大压力。

“谁都明白，放弃了巨大的中国市场，等于放弃了全球领先的地位。国外客户出于在市场端建立稳定供应链的考虑，不会过多计较成本，即便适量减少订单，也仍在我们承受范围内。”郑广文还表示，目前企业正开拓欧洲和日本市场，其空间比之前预想的大，来自航天航空等行业的国内需求也在扩大，“只要产品好，不愁没销路！”

外部挑战应对得当，也将是巨大机遇。“经过这些年供给侧改革、创新驱动，中国企业的综合实力有了很大提升，外部变化是挑战，其实也带来了机遇。”袁琴注意到，过去国际采购相对开放，一些企业可能没在研发上投入过多，如今许多企业开始加强研发，“而且，大家会出于供应链安全考虑，更积极地在国内寻找替代与备选，这反倒能促进国内产品应用，使我国产业链形成良性循环、提升整体水平。”

国家发改委新闻发言人孟玮表示：“中美经贸摩擦已经持续了一年多，尽管对我国经济产生了一定影响，但影响总体可控。企业信心日趋稳定，市场预期逐渐理性。”

政策有力护航光明前程

一系列政策措施的出台落地成为稳定预期、提振信心的关键所在

良好的预期，依靠的是强大市场的内生力量，也源自精准对路的政策药方。不少企业和专家表示，今年以来一系列政策措施的出台落地，成为稳预期、强信心的关键所在。

比如创新和完善宏观调控。今年以来，积极的财政政策加力提效，稳健的货币政策松紧适度，使经济运行总体平稳。

又如促进形成强大国内市场。年初，有关部门为扩大内需，瞄准汽车、家电等领域推出24项政策措施。单是推广高效节能智能产品一条，预计将在3年内增加1.5亿台家电销售，拉动约7000亿元相关消费。“应对国际市场不确定性的最大确定性，就是国内市场很强大。”郭丽岩认为，这些政策能把市场潜力激发出来，变成有效消费、企业订单，从而稳定市场预期。

企业感受最直接的，还有营商环境的优化。

减负更给力了。“增值税税率的降低，减少了企业采购资金的支出、提高了资金流转速度，降低附加税、社会保险费率也让利润大幅增加。”袁琴直言，减税降费让企业感受到温暖，更提升了扩大投入的能力。4月份，小型企业PMI达49.8%，为近6个月高点，也说明相关政策效果在显现。

竞争更公平了。郑广文感到，随着“放管服”改革的持续推进，企业这些年在生产经营、拓展市场时已遇不到太多阻力、门槛和“为难”。“今年，我国已全面确立统一的市场准入负面清单制度。从此，‘一单尽列，非禁即入’，违规设立的准入许可、隐性准入壁垒和地方自行制定的清单将全部取消。”郭丽岩认为，“负面清单”制度不仅会使竞争更公平，也将给中外资企业带来稳定而良好的预期。

采访中，企业也对进一步稳定预期、提振信心提出了一些建议。

有企业认为，改革应持续发力，进一步优化环境。“今年以来，各地开了不少银企对接会，但融资仍有现实困难。”郑广文认为，解决融资难题应更多采取市场化手段，如通过地方政府设立担保基金的方式，为银行适当降低风险，使其敢放贷。有企业呼吁，开放要坚持扩大，进一步拓展空间。“汽车工业要实现高质量发展，必须立足中国、放眼世界，开放包容、协同合作，决不能闭门造车、单打独斗。”吉利汽车集团副总裁杨学良表示，未来汽车技术的迭代升级将越来越快，稍有不慎便可能落后一步，“我们不能因为别人的封闭而在自己的开放上犹豫。”

“今年，企业研发投入会增长50%，突破5000万元。年底，投资6亿元的新生产线也将完工。明年达产后，产能会扩大一半。”采访中，不少企业家展望未来时，都同郑广文一样，充满着信心。

《 人民日报 》（ 2019年05月29日 18 版）

(责编：蒋琪、付长超)