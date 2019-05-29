拧紧小型儿童游乐设施“安全阀”

消除小型儿童游乐设施风险隐患，既要尽快出台标准、补齐短板，也要加大监管和惩戒力度。只有拧紧“安全阀”，让人们敢消费、放心消费，才能做大这些消费新增长点

近年来，小型儿童游乐设施普及率快速提高。海洋球、长滑梯、小型过山车……从城市到农村，随处可见它们的身影。可个别小型儿童游乐设施却发生了安全事故，给一些家庭造成难以承受的伤害。

究其原因，主要是监管有盲区、行业缺规范。

从生产端看，小型儿童游乐设施制造门槛较低、市场空间大，吸引了大量厂商涌入。但由于缺乏统一的国家标准或行业标准，此类制造企业普遍存在技术薄弱、质量管理落后等问题，“三无”产品较多，甚至导致一些区域内出现“劣币驱逐良币”的现象。

从经营端看，小型儿童游乐设施的经营者多数并不具备相应的调试、安装、防护知识，也未聘用相应的专职人员。为降低成本，甚至有经营者冒险采购退役设备，经营场所“打一枪换一个地方”。更重要的是，小型儿童游乐设施并不受《特种设备安全监察条例》约束，生产者无需具备特定资质，经营及维护保养也没有强制性要求。

小型儿童游乐设施关乎孩子安全，容不得丝毫侥幸。细细观察不难发现，近年来，和小型儿童游乐设施一样，在短时间内迅速普及的新产品层出不穷。受人力、财力等因素制约，标准滞后、监管跟不上的现象并不少见。其中，如平衡车、儿童三角简易小推车等新产品，虽是普通消费品，但却关乎人身安全，一旦发生事故，对家庭的伤害极大。

消除风险隐患，首先要补齐行业短板。有关部门、行业协会、社会机构应尽快出台标准、树立规范，让从业者有规可依。

有了标准，监管力量也得跟上。不少儿童游乐场所租赁的是市政道路、公共场地，城管部门在租赁许可审批时不妨加强资质审核，要求经营者提供小型儿童游乐设施的合格证、设置相应的安全管理制度，并提前对可能发生的事故进行责任划分。同时，也应当加强随机抽查、暗察暗访的力度，让安全这根弦时时绷紧。

事后惩戒力度不妨强些再强些。大幅提高惩戒力度，使生产者、经营者面对的惩罚远远高于其失信经营所得，让其不能为、不敢为、不易为。为此，要继续完善法律法规，特别是配合现有的“黑名单”制度，让事中事后监管真正严起来、强起来。

当前，消费对我国经济拉动的基础作用日益显现。扩大居民消费，就需要越来越多像小型儿童游乐设施这样的新增长点。只有拧紧“安全阀”，让人们敢消费、放心消费，才能做大这些消费新增长点，让中国经济拥有更澎湃的内生动力。

(责编：蒋琪、付长超)